Фигурантам дела строительной компании «Городок» снова продлили меру пресечения

Запрет на совершение определенных действий не слишком отличается от домашнего ареста и также не является полной изоляцией от общества.

Как сообщало Амур.инфо, известная в Благовещенске строительная компания «Городок» обанкротилась летом 2016 года. Она не могла достроить несколько жилых домов в областном центре. Директора ООО «Строительная компания "Городок"» Анатолия Попова, а также трех учредителей – Александра Сакания, Галихана Оспанова и Виктора Лабушева – обвинили в растрате средств дольщиков в особо крупном размере. Попов и Сакания обвиняются также в длительных невыплатах заработной платы работникам строительной компании.

По сведениям амурского следственного управления, потерпевшими по уголовному делу признано более 360 человек.

В целом по денежным требованиям фирмы-банкрота оставшаяся общая сумма долгов составляет примерно 299 миллионов рублей. В декабре 2018 года срок конкурсного производства по делу «Городка» был в очередной раз продлен – до 3 июня 2019 года.