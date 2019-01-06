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Фигурантам дела строительной компании «Городок» снова продлили меру пресечения

Фигурантам дела строительной компании «Городок» снова продлили меру пресечения

Благовещенский городской суд продлил для четырех фигурантов уголовного дела по строительной компании «Городок» меру пресечения. Под запретом на совершение определенных действий они будут находиться до 2 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет на совершение определенных действий не слишком отличается от домашнего ареста и также не является полной изоляцией от общества.

Как сообщало Амур.инфо, известная в Благовещенске строительная компания «Городок» обанкротилась летом 2016 года. Она не могла достроить несколько жилых домов в областном центре. Директора ООО «Строительная компания "Городок"» Анатолия Попова, а также трех учредителей – Александра Сакания, Галихана Оспанова и Виктора Лабушева – обвинили в растрате средств дольщиков в особо крупном размере. Попов и Сакания обвиняются также в длительных невыплатах заработной платы работникам строительной компании.

По сведениям амурского следственного управления, потерпевшими по уголовному делу признано более 360 человек.

В целом по денежным требованиям фирмы-банкрота оставшаяся общая сумма долгов составляет примерно 299 миллионов рублей. В декабре 2018 года срок конкурсного производства по делу «Городка» был в очередной раз продлен – до 3 июня 2019 года.

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#закон #происшествия #строительство #суды

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