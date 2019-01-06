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В Хабаровском крае сошли с рельсов около 30 вагонов с углём

В Хабаровском крае сошли с рельсов около 30 вагонов с углём
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

6 февраля в 07:15 (время хабаровское)на однопутном участке железной дороги на перегоне Дуссе-Алинь – Сулук Верхнебуреинского района Хабаровского края произошел сход вагонов. Сообщение об этом поступило в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, в составе поезда находилось 54 вагона с углем, из которых сошло 27. Имеется повреждение участка железнодорожного полотна.

К месту происшествия выдвинулись два восстановительных поезда от РЖД России со станций Новый Ургал и Постышево с аварийно-ремонтными бригадами, а также комиссия Дальневосточного отделения РЖД. Также в готовности к убытию находится вертолет Ми-8 с оперативной группой Главного управления МЧС Росии по Хабаровскому краю, сообщает Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным железнодорожников, пострадавших нет, на движение пассажирских поездов инцидент пока не повлиял. В движении грузовых составов до полного восстановления поврежденного железнодорожного полотна возможны задержки.

«Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Причина происшествия выясняется... На движение пассажирских поездов происшествие в настоящее время не повлияло», – сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги, уточнив, что ближайший пассажирский поезд № 364 сообщением Тында – Комсомольск-на-Амуре ожидается в 12:04 по московскому времени.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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