В выборах депутата амурского парламента решили поучаствовать уже два политика

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В Амурской области началось выдвижение претендентов на пост депутата Законодательного собрания Амурской области. Дополнительные выборы пройдут 14 апреля. Два политика решили побороться за кресло парламентария.

Своего кандидата выдвинула партия «Справедливая Россия». Претендовать на пост парламентария планирует предприниматель, экс-депутат Благовещенской городской думы Игорь Марьин. Сейчас справедливороссов в областном законодательном собрании представляет только один народный избранник – Кирилл Зимин.

С кандидатурой для участия в дополнительных выборах определились амурские коммунисты. Выдвижение кандидата состоялось на бюро обкома. Претендентом на пост депутата стал предприниматель, инструктор по водному туризму Александр Недосекин. В Амурском обкоме КПРФ он является инструктором по протестному движению.

Дополнительные выборы в Законодательное собрание Амурской области по одномандатному избирательному округу № 7 «Благовещенск-Центральный» пройдут 14 апреля. К округу, где предстоит выбирать депутата, относятся больше 32 000 избирателей.

Как сообщили в избирательной комиссии Амурской области, выдвижение претендентов закончится 15 февраля. Будущим кандидатам необходимо собрать почти тысячу подписей в свою поддержку. Место в законодательном собрании освободилось после ухода Олега Туркова на работу в правительство Амурской области. В июне 2018 года он был назначен на пост министра сельского хозяйства.