В США продают свадебный торт Трампа четырнадцатилетней давности

Компания RR Auctions выставила на аукцион шоколадный торт со свадьбы Дональда и Мелании Трамп. Свадьба нынешнего президент США с чешской моделью в 2005 году прошла в Палм-Бич, штат Флорида. Всем гостям свадьбы вручался прощальный подарок – миниатюра большого свадебного торта стоимостью 50 000 долларов. Его уменьшенную копию сейчас предлагают приобрести поклонникам Трампа.

Торт представляет собой бисквит, приправленный апельсиновой цедрой, смазанный сливочным кремом и молочным шоколадом. Высота экземпляра 12 сантиметров, он покрыт белой глазурью и украшен сахарной розой, которые были предложены гостям в качестве памятного десерта – его можно было забрать с собой. В описании лота утверждают: коробка от десерта в «очень хорошем состоянии», хотя на ней видны следы плесени. О том, что происходит с сами десертом, не уточняется. На фото коробки видны следы плесени.

Начальная цена лота около 260 долларов. Организаторы ожидают, что она вырастет до 1 500 долларов и выше. Но почти никто не рвется заполучить себе этот раритет. Трамповским тортом вяло заинтересовались только четыре человека, и они не торопятся повышать цену.

Подобные тортики в свое время получили такие звездные гости свадьбы, как модель Хайди Клум, баскетболист Шакил О’Нил и будущий соперник президента Трампа Хиллари Клинтон, которая в то время была сенатором от Нью-Йорка, сообщает Eg.ru.

Оригинальный свадебный торт Дональда и Меланьи Трамп составлял 177 сантиметров в диаметре и весил 90 килограммов, его украшали 2 000 сахарных роз. Для гостей его не разрезали, поэтому он был съеден позднее персоналом, обслуживавшим свадьбу.