Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:55 5

В Благовещенске сообщили о заминировании областной больницы

В Благовещенске сообщили о заминировании областной больницы
Фото: www.instagram.com/skaner_dtp28

В среду утром, 6 февраля, из главного корпуса областной больницы и перинатального центра эвакуировали людей. Около девяти часов утра посетителей попросили выйти из здания, некоторым сообщили, что сегодня лечебное учреждение будет закрыто.

Посетительница перинатального центра рассказала, что примерно в 8:50 их всех, в том числе врачей, попросили выйти на улицу. Ей сказали, что сегодня центр уже работать не будет.

Жительница Благовещенска Татьяна приехала проведать отца после операции. Но в отделение ее не пустили. Всех, кто приходил в главный корпус областной больницы, просили выйти на улицу и отойти подальше от здания. Снаружи уже находились около ста человек. Им предоставили несколько автобусов, в которых они могли погреться.

«Но мне сказали, что это может затянуться до вечера, – пояснила Татьяна. – Вокруг были люди в форме, МЧС. Собак привезли. Сказали, что получили сообщение о минировании».

В областном управлении МВД подтвердили, что утром в среду, 6 февраля, поступило сообщение о заминировании корпуса одного из лечебных учреждений Благовещенска. Специалисты обследовали здания. Предметы, представляющие опасность, они не обнаружили.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лица, распространившего заведомо ложное сообщение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», волна «минирований» в областном центре и близлежащих районах прокатилась 25 января. Всего «заминировали» более 30 зданий. Среди них были школы, торговые центры, вузы. Кроме того, эвакуации в связи с сообщениями о «минировании» прошли в Благовещенском и Ивановском районах. В полиции возбудили уголовное дело. Виновные могут лишиться свободы на срок до трех лет, заплатить штраф до 200 000 рублей или отправиться на исправительные работы.

Просмотров всего: 3206

#криминал #происшествия

распечатать


Общество

Сафари-парк Приморья, где живет тигр Амур, обратился в Генпрокуратуру РФ
Общество

Бригада Горэнерго устранила порыв в Белогорске
Общество

Фигурантам дела строительной компании «Городок» снова продлили меру пресечения

Происшествия

В Хабаровском крае сошли с рельсов около 30 вагонов с углём
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    любой дурак сможет блокировать жизнь всего города

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    П*з**нутый народ. В перинаталке же мамочки, дети, в том числе и недоношенные и подключенные круглосуточно к системам обеспечения жизни. В больнице есть лежачие больные.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Приехал человек на приём с Ерофея Павловича,а ему говорят,сегодня больница не работает,она заминирована.А ну ладно,тогда в другой день подъеду. Тут недалеко.

  • Strat

    Strat
    42 минуты назад

    Какой нафиг штраф или работы?! За такие шутки садить нужно без всяких разговоров. Чем эти шутки от реального теракта отличчаются? Отсутствием жертв? Так запросто может кто-то погибнуть не получив мед помощь вовремя.

  • Nebo

    Nebo
    33 минуты назад

    Кто то в игры играется , а кто то реально страдает от этого.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь