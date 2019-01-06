В Благовещенске сообщили о заминировании областной больницы

В среду утром, 6 февраля, из главного корпуса областной больницы и перинатального центра эвакуировали людей. Около девяти часов утра посетителей попросили выйти из здания, некоторым сообщили, что сегодня лечебное учреждение будет закрыто.

Посетительница перинатального центра рассказала, что примерно в 8:50 их всех, в том числе врачей, попросили выйти на улицу. Ей сказали, что сегодня центр уже работать не будет.

Жительница Благовещенска Татьяна приехала проведать отца после операции. Но в отделение ее не пустили. Всех, кто приходил в главный корпус областной больницы, просили выйти на улицу и отойти подальше от здания. Снаружи уже находились около ста человек. Им предоставили несколько автобусов, в которых они могли погреться.

«Но мне сказали, что это может затянуться до вечера, – пояснила Татьяна. – Вокруг были люди в форме, МЧС. Собак привезли. Сказали, что получили сообщение о минировании».

В областном управлении МВД подтвердили, что утром в среду, 6 февраля, поступило сообщение о заминировании корпуса одного из лечебных учреждений Благовещенска. Специалисты обследовали здания. Предметы, представляющие опасность, они не обнаружили.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лица, распространившего заведомо ложное сообщение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», волна «минирований» в областном центре и близлежащих районах прокатилась 25 января. Всего «заминировали» более 30 зданий. Среди них были школы, торговые центры, вузы. Кроме того, эвакуации в связи с сообщениями о «минировании» прошли в Благовещенском и Ивановском районах. В полиции возбудили уголовное дело. Виновные могут лишиться свободы на срок до трех лет, заплатить штраф до 200 000 рублей или отправиться на исправительные работы.