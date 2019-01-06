В арсенале сотрудников ГИБДД появится «Барракуда»: обзор прессы

Вино разрешат рекламировать на уличных баннерах; над мальчиком, однофамильцем Трампа, насмехаются одноклассники; на теле человека ученые нашли шесть бесполезных частей. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Российская газета» ставит в известность, что Госавтоинспекция получит на вооружение новые технические средства для принудительной остановки автомобилей. Полосатая палочка – это уже вчерашний день. Длинные и тяжелые ленты с шипами типа «Еж» и «Диана» – пережиток прошлого. Сейчас появилась «Барракуда» – полоска, умещающаяся в кармане инспектора. Бросить ее на дорогу и... Дальше идет секретная информация, не имею права разглашать.

Напишут же такое

На что еще следует обратить внимание. Вот статья, в которой говорится, что скоро будет разрешена наружная реклама вина. Правда, вопрос еще только изучается, но вы же понимаете, в чью сторону он изучится. Ну и еще нужно знать, что рекламироваться будет только вино отечественных производителей. Пишут, что под разрешение на рекламу подпадут напитки с защищенным географическим указанием. Помнится, на благовещенской «ликерке» во времена оны выпускалась «Яблочная», в народе просто «червивка». Интересная была бы реклама.

Также в номере

И уж совсем я было отложил газету, уже складывал ее, как взгляд упал на заметку, в которой рассказывается о том, как президент США Трамп пригласил к себе мальчика-однофамильца, над которым насмехаются одноклассники. Из-за издевательств подростка перевели в другую школу, но и там его не оставили в покое. Тогда несчастный перестал ходить в школу, но и это не помогло: соседи-сверстники приняли эстафету насмешек. Теперь родители подумывают над сменой фамилии. Не президентской, понятно, а своей. И вот о чем я подумал… Вот о чем подумал, применительно к нашей стране. А впрочем, пора и другую газету раскрыть.

Очень интересно

«Моя Мадонна». Много интересного. Но я погрузился в большую статью Валентины Кобзарь – нашего известного краеведа. Она рассказала о жизни и драматической судьбе художника Ильи Коркина, творившего в Благовещенске, в конце 50-х – первой половине 60-х годов. Выпускник московского института живописи, привлекательный внешне и, безусловно, талантливый и трудолюбивый. Увы, не сложилась семейная жизнь, что и стало поводом для скандалов, а затем и трагического конца этих междоусобиц.

Сейчас в нашем краеведческом музее в рамках выставки «Первая. Большая» выставлено его полотно «Подавление гамовского мятежа». Материал «Мадонны» обязательно прочтите, а где можно увидеть полотно художника я только что сказал.

Полный абзац

Раскрыл «Телепорт» и углубился в статью с броским заголовком «Откуда берутся дети?». Я-то, как и вы, с нашим жизненным опытом представлял, что знаю это как дважды два, ан не тут-то было! Оказывается, дело не в капусте, не в перелетной птичке аист и не в ближайшем магазине!

И далее газета рассказывает о суррогатном материнстве, о сдаче в аренду женского живота, о плюсах и минусах этого явления, а еще рассказывает печальную историю о том, что в области зафиксирован случай рождения ребенка, у которого в графах «мать» и «отец» стоят прочерки. Обратите внимание.

На посошок

Завершу обзор «Комсомольской правдой», зафиксировавшей, что половина российской молодежи хочет уехать за границу. Мне кажется, что если прибавить к этой молодежи количество немолодежи, то возникнет вопрос: за что платят пропагандистам, утверждающим, что в нашей стране все хорошо и стабильно?

Но бог с ней, с заграницей, все равно, мало кого из нас там ждут, а вот на рубрике «Клуб любознательных», внимание заострите. Узнаете, что антропологи нашли у человека шесть бесполезных частей тела!