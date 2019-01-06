В Приамурье увеличили пособие на похороны пенсионеров

В Амурской области с 1 февраля пособие на погребение увеличено на 4,3 % – с 6 841 рубля 57 копеек до 7 135 рублей 76 копеек. В северных территориях, где применяется районный коэффициент, новый размер составит 8 325 рублей 6 копеек. Пенсионный фонд выдает деньги по случаю смерти только неработающих пенсионеров.

За пособием на других умерших граждан нужно обращаться в Фонд социального страхования.

В ряде территорий Сковородинского, Магдагачинского и Шимановского районов размер пособия составит 8 325 рублей 6 копеек. В Зейском, Тындинском, Селемджинском районах, а также территориях поселковых и сельских администраций, расположенных в 30-километровой приграничной зоне области, пособие на погребение – 7 730 рублей 41 копейка. В Благовещенске, Белогорске, Свободном, Райчихинске, Шимановске и других городах – 7 135 рублей 76 копеек.

Чтобы получить компенсацию, граждане, взявшие на себя организацию похорон, должны обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства, но не позднее шести месяцев со дня смерти. Получателем может быть любой человек, предоставивший документы, даже не родственник. При подаче заявления на выплату пособия необходимо предоставить паспорт, справку о смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС, трудовую книжку умершего для подтверждения факта отсутствия работы у пенсионера на день смерти (при наличии).

Жители отдаленных сел могут направить заявление почтой, приложив оригинал справки о смерти, копии паспорта и трудовой книжки. При личном обращении гражданин получает платежное поручение, по которому ему выплачиваются деньги в почтовом отделении. Жителям отдаленных сел пособие перечисляется в отделение связи по месту жительства, если в заявлении была указана такая просьба. Также возможно зачисление денег на банковскую карту гражданина, обратившегося за выплатой. Для этого надо предоставить реквизиты счета. Пособие перечисляется в день обращения.

Помимо социального пособия на погребение, членам семьи выплачивается недополученная (в месяце смерти) пенсия умершего пенсионера. Для этого необходимо обратиться в то управление Пенсионного фонда, где умерший получал пенсию.