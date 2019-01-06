Из-за аварии на теплотрассе часть жителей Белогорска остались без света и тепла

В Белогорске 5 февраля в 22:10 на пульт оперативного дежурного управления по делам ГО и ЧС поступило сообщение о порыве на теплотрассе по улице Пролетарская. В результате аварии 2 многоквартирных дома остались без отопления. Больше 100 домов, в основном из частного сектора, находятся без электроснабжения.

Как сообщает администрация Белогорска, на месте порыва работают 6 человек и 3 единицы техники. Производится вскрытие грунта. Труба диаметром около 90 мм с высокой степенью износа залегает на глубине около 1,5 метров.

Для обеспечения работы экскаватора специалисты обесточили трансформаторную подстанцию. Без электроэнергии остались 5 многоквартирных домов, 16 двухэтажных бараков, а также 105 домовладений частного сектора.

Без отопления находятся два многоквартирных дома по улице Пролетарская, 78 и 82, где проживают 104 человека. Работы по устранению аварии будут проводиться до их завершения.