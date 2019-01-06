Гороскоп на 6 февраля: Овнам стоит держать язык за зубами, а Львы избавятся от комплексов

Восход Солнца: 07:56

Заход Солнца: 17:30

Солнце в Водолее.

Овен. Овнам сегодня не стоит много говорить. Держите язык за зубами и будет Вам счастье.

Телец. Убыточными окажутся переезды, переселения. Не исключены неудачи в разговоре с руководителями, начальством, вызванные недостатком вашей дипломатичности.

Близнецы. Этот день потребует от вас жесткой дисциплины, точности и внимательности. К своей цели Вы будете продвигаться медленно, но зато уверенно.

Рак. Вас ждет беспокойный и ответственный день. Добиться успеха будет труднее, чем вы предполагали. Для этого потребуются осторожность, внимание к мелким деталям.

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Лев. Вам необходимо срочно избавляться от своих юношеских комплексов, которые могут навредить Вам стоит быть внимательнее к мелочам и перестаньте обижаться на глупые шутки.

Дева. Сегодня вы поймете, что мечты далеко не всегда совпадают с реальностью. Вас могут разочаровать те, кого вы считали своей поддержкой и опорой.

Весы. Звезды советуют присматриваться к окружению. Среди знакомых вам людей может оказаться и тот, кто послан вам судьбой. Как можно больше времени уделите семье и близким.

Скорпион. Не следует сегодня впадать в отчаяние и думать, что весь мир ополчился против вас. Просто сегодняшний день будет более сложным, чем обычно.

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Стрелец. Если сегодня вы попытаетесь манипулировать близким человеком, чтобы получить желаемое, то такая операция может завершиться полным крахом. Сегодня не стоит обсуждать начальство и осуждать коллег за их поведение.

Козерог. Сегодня постарайтесь вести себя сдержанно – не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в рискованные предприятия.

Водолей. День подходит для переговоров, обсуждения долгосрочных планов и деловых встреч. Займитесь поиском необходимой информации.

Рыбы. Нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Настраивайтесь на кропотливую работу и общение «по делу».

Астролог: Вальдемар Небоходцев