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5февраля
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сегодня, 20:43 0

В Амурской области за год возбудили 37 дел на нелегальные казино

В Амурской области за год возбудили 37 дел на нелегальные казино
Фото: ru.depositphotos.com

За 2018 год в Амурской области сотрудники прокуратуры и полиции провели 38 проверок законодательства в части организации игорной деятельности. В результате возбуждено 37 дел об административных правонарушениях и изъяты почти 700 единиц оборудования, используемого для незаконной игорной деятельности.

Так, органами предварительного следствия области завершено расследование двух уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр. Уголовные дела рассмотрены судами. Два человека привлечены к ответственности за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Как сообщает прокуратура Амурской области, им назначено наказание в виде штрафа. Однако размер штрафа не оглашается.

Кроме того, в 2018 году прокурорами в суд направлены 16 исковых заявлений о признании игрового оборудования бесхозяйным имуществом. Все заявления рассмотрены и удовлетворены, имущество обращено в доход государства. Также в суд направлены 19 заявлений о блокировке интернет-сайтов, на которых вели игорную деятельность. Заявления рассмотрены и удовлетворены, решения судов исполнены.

«Координация деятельности правоохранительных органов по противодействию незаконной организации и проведению азартных игр на территории области продолжается в 2019 году», – информирует прокуратура Амурской области.

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#закон #происшествия

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