Амурский театр драмы в Магадане благодарили стоя

На сцене – визитная карточка Амурского театра драмы «Ночь перед Рождеством». Гастроли в Магадане амурчане открыли одной из самых зрелищных своих постановок. В этом спектакле задействована почти вся труппа, около 30 человек. «Весь состав у нас практически занят. Мы приехали укомплектованные, оформление все свое, чтобы спектакль шел так же, как у нас дома. Мы хотим, чтобы видели все, что есть на нашей сцене», – говорит народная артистка России, актриса Амурского театра драмы Анна Лаптева.

Амурские актеры бывали на гастролях в Китае, Израиле, Соединенных Штатах Америки. И впервые приехали в Магадан. Гастроли – это обмен энергией и проверка работоспособности труппы, что называется, вне зоны комфорта. «Гастроли сплачивает коллектив, они показывают состоятельность работы руководства на выезде – как твоя труппа, как твой персонал умеет справляться в непредсказуемых обстоятельствах. Вот мы еще раз проверим друг друга», – объясняет директор Амурского театра драмы Татьяна Бедина.

Символ театрального марафона – статуэтка с гербами регионов-участников – уже побывала во Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане, Благовещенске. А сейчас амурские артисты торжественно передали символ Магаданскому театру. Статуэтка должна пройти в 260 театрах всех 85 регионов.

В рамках театрального марафона Амурский драмтеатр, кроме «Ночи перед Рождеством», покажет еще три спектакля: «Любовь и голуби», «Пиковую даму» и «Бамбуковый остров». С последней, детской постановкой актеры выйдут на сцену дважды. Первый спектакль зрители приняли на ура. Его назвали ярким, музыкальным, подкупающим зрелищностью и отличной актерской игрой.

Артистов зрители провожали стоя. «Очень здорово, так все весело, динамично, на сцене такое действие развернули, очень понравилось», – призналась зрительница. «Замечательно. Не ожидала. Я часто бываю в Магаданском театре, нравится труппа, но ваши замечательно тонко, музыкально и хорошо передали украинский дух. Я в восторге», – поделилась другая зрительница. «Шикарный юмор, этот говор – как будто ты книгу открыл и все видишь», – улыбается девушка.

Из Магаданской области символ театрального марафона полетит на Чукотку. Там выступят артисты Магаданского театра. После театральную эстафету примет Якутия. Завершится марафон в Калининграде, самой западной точке России. Амурские артисты после гастролей вернутся в Благовещенск, чтобы уже 8 февраля выступить на родной сцене.