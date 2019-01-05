Амурчанка получит компенсацию за гибель мужа-железнодорожника

Вдова сковородинского железнодорожника, погибшего на работе, получит компенсацию морального вреда и расходы на погребение мужа. Права супруги погибшего работника защитила Сковородинская транспортная прокуратура.

Трагедия произошла в июле 2018 года. Железнодорожник был смертельно травмирован техническим током. Супруга погибшего обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда и расходов на погребение.

В ходе рассмотрения дела в качестве соответчика привлекли представителя компании «Ингосстрах», с которой у ОАО «РЖД» заключен договор на оказание услуг по добровольному страхованию гражданской ответственности. Согласно условиям указанного договора, страховщик при наступлении страхового случая обязался возместить третьим лицам ущерб, возникший вследствие причинения вреда их жизни и здоровью.

С учетом заключения помощника прокурора, принявшего участие в рассмотрении гражданского дела по иску, суд взыскал с «Ингосстраха» и ОАО «РЖД» деньги. Моральный вред был оценен в 100 тысяч рублей, расходы на погребение – более 31 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.