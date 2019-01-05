Бывшие сотрудники амурского УФСИН осуждены к лишению свободы

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения тылового обеспечения и заместителя начальника УФСИН России по Амурской области. Оба подсудимых признаны виновными в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

В суде установлено, что в 2015 году начальник отделения тылового обеспечения УФСИН России по Амурской области, действуя по договоренности с заместителем начальника ведомства, подписал товарные накладные, содержащие сведения о поставке продукции по государственным контрактам на общую сумму более 9 миллионов рублей. Фактически продукция так и не была поставлена.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в апреле 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области Карена Аракеляна. Он обвинялся в совершении преступления по части 1 статьи 285 УК РФ – являясь должностным лицом, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Второй подсудимый по такой же статье – Антон Квартников, который работал начальником отделения тылового обеспечения амурского управления Федеральной службы исполнения наказаний. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, в декабре 2015 года Квартников, зная о том, продукция по государственным контрактам на общую сумму 13 781 560 рублей 62 копейки не была поставлена поставщиком, доложил об этом заместителю начальника УФСИН России по Амурской области – Карену Аракеляну. Он курировал подразделение тылового обеспечения УФСИН России по Амурской области.

Аракелян, достоверно зная и понимая, что именно он несет ответственность за бесперебойное обеспечение подразделений УФСИН России по Амурской области положенным по нормам продовольствием, и что на него возложен контроль работы по договорам споставщиками продукции, решил скрыть этот промах от руководства ведомства. Аракелян устно поручил подчиненному Квартникову подписать товарные накладные, содержащие несоответствующие действительности сведения о якобы состоявшейся поставке продукции по госконтрактам.

Квартников подписал лживые товарные накладные. Аракелян поручил сотрудникам главной бухгалтерии УФСИН России по Амурской области подготовить заявки на кассовый расход, а указанные документы вернул Квартникову. Тот передал бумаги в главную бухгалтерию управления.

Главный бухгалтер, как сообщает Благовещенский городской суд, не подозревая о преступных намерениях Квартникова и Аракеляна, подписала документы. Затем заявки направили для оплаты в управление Федерального казначейства. После чего на расчетный счет предприятия «Амурское» ФСИН России поступили деньги – 9 650 356 рублей 9 копеек.

«В результате действий Квартникова А.В. и Аракеляна К.К., УФСИН России по Амурской области причинен имущественный ущерб, соответствующий стоимости продукции по государственным контрактам, фактически не поставленной ФГУП "Амурское" ФСИН России на общую сумму 13 781 560,62 рубля, сложившуюся из части авансовых платежей, произведенных УФСИН России по Амурской области, а также суммы денежных средств, перечисленные с расчетного счета УФСИН России по Амурской области на расчетный счет ФГУП "Амурское" ФСИН России в декабре 2015 года, в размере 9 650 356,9 рубля», – сообщает Благовещенский городской суд.

В результате Аракелян был признан виновным в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии-поселении. Квартников также признан виновным. Его наказание – один год и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает Генпрокуратура РФ.

Суд постановил прекратить производство по гражданскому иску УФСИН России по Амурской области в связи с вынесенным ранее решением Арбитражного суда Амурской области о взыскании с ФГУП «Амурское» в пользу УФСИН России по Амурской области 9 650 356 рублей 9 копеек.