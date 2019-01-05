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Темой программы «Простые вопросы» станет празднование китайского Нового года

Темой программы «Простые вопросы» станет празднование китайского Нового года

Жители сопредельного с Амурской областью Китая отмечают Новый год. По восточному календарю наступил год желтой земляной свиньи. Речь об этом пойдет в программе «Простые вопросы» благовещенской телекомпании «Альфа-канал». О том, как празднуют начало нового года в Китае, рассказал директор Института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко.

Восточный Новый год отличается преобладанием атрибутики красных цветов, а такого персонажа, как Дед Мороз, у китайцев нет. Праздник жители соседнего государства предпочитают отмечать дома, а не в кафе. Новогодний стол у жителей КНР тоже не такой, как у русских. «Вся семья собирается вместе и обязательно лепит пельмени – цзяо цзы. Звучит похоже, как смена символов, смена иероглифов. Пельмени начинают есть в 12:00, когда на смену уходящему году приходит новый год. Кроме того, пельмень с начинкой символизирует объединение семьи, все собрались, все вместе, дом – полная чаша», – рассказал директор Института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко ведущей программы Наталье Наделяевой.

Полную версию программы «Простые вопросы» покажут на «Альфа-канале» сразу после выпуска «Альфа-новостей». Текстовая и видеоверсии будут опубликованы в соответствующем разделе на Амур.инфо.

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#Китай #культура #праздники

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