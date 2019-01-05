Пенсионер из села Чигири опасается, что весной его дом затопит (фото)

Житель села Чигири боится весеннего подтопления. Юрий Карачевцев живет в четырехэтажном доме. Жилой дом стоит на окраине села в низине, куда стекают ручьи. Амурчанин хочет, чтобы власти решили проблему своевременно, а не потом, когда начнутся проблемы с подтоплением.

Эта улица на окраине Чигирей сейчас скорее напоминает замерший водоем. А все потому, что на перекрестке двух улиц – Чигиринской и Восточной – слились ручьи. Они берут начало в сопках и по склону текут вниз. Зимой поток воды скован льдом. А весной здесь случается настоящий потоп, рассказывается Юрий Карачевцев. «Вся вода расплылась до нашей водокачки», – говорит мужчина.

В воде оказывается равнина, а главное четырехэтажный дом, в котором живет пенсионер. Топит подвал и территорию за домом. Такая ситуация случается все пять лет – с тех пор как в дом № 8 по улице Восточной заселились жильцы, рассказывает Юрий Васильевич.

С просьбой решить проблему пенсионер обращался в областную жилищную инспекцию. Там ответили, что это полномочия администрации Благовещенского района. «Обычно у нас в Зею, в Амур стекает вода, а здесь в Чигиринку можно сделать. А в управлении мне один заместитель сказал, что в Чигиринку нельзя. Почему – потому что это нужно копать. А здесь долбить – второй год долбят», – рассказывает Юрий Карачевцев.

В Жилинспекции амурчанину сообщили, что в декабре 2016 года Чигиринский сельсовет получил из областного бюджета больше 1 800 000 рублей, чтобы решить проблему с подтоплением. Весной 2017-го обещали почистить водоотводную трубу для слива поверхностных вод. Но, по мнению пенсионера, действенные меры власти так и не предприняли.

В администрации Благовещенского района отметили, что знают о проблеме. Ежегодно в селе Чигири подтапливает несколько участков. Для этой территории власти уже нашли решение. «Разработан проект по водоотведению на этой территории силами строительной компании – это компания застройщик. Сейчас эти все воды сливаем на участок застройщика. В дальнейшем они, согласно проектному решению, будут выведены в речку Чигиринку», – заявил глава Благовещенского района Сергей Адаменко.

В районной администрации отметили, что на деньги областного бюджета в конце 2016 года на улице Восточной в двух местах поставили трубы для спуска воды. В Чигиринку ручьи на этом участке начнут уходить уже летом. А пока лед с территории регулярно вывозят подрядные организации.

Юрий Карачевцев между тем с беспокойством ждет марта – в это время здесь обычно тает лед и начинается подтопление.