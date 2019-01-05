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5февраля
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Пенсионер из села Чигири опасается, что весной его дом затопит (фото)

Пенсионер из села Чигири опасается, что весной его дом затопит (фото)

Житель села Чигири боится весеннего подтопления. Юрий Карачевцев живет в четырехэтажном доме. Жилой дом стоит на окраине села в низине, куда стекают ручьи. Амурчанин хочет, чтобы власти решили проблему своевременно, а не потом, когда начнутся проблемы с подтоплением.

Эта улица на окраине Чигирей сейчас скорее напоминает замерший водоем. А все потому, что на перекрестке двух улиц – Чигиринской и Восточной – слились ручьи. Они берут начало в сопках и по склону текут вниз. Зимой поток воды скован льдом. А весной здесь случается настоящий потоп, рассказывается Юрий Карачевцев. «Вся вода расплылась до нашей водокачки», – говорит мужчина.

В воде оказывается равнина, а главное четырехэтажный дом, в котором живет пенсионер. Топит подвал и территорию за домом. Такая ситуация случается все пять лет – с тех пор как в дом № 8 по улице Восточной заселились жильцы, рассказывает Юрий Васильевич.

С просьбой решить проблему пенсионер обращался в областную жилищную инспекцию. Там ответили, что это полномочия администрации Благовещенского района. «Обычно у нас в Зею, в Амур стекает вода, а здесь в Чигиринку можно сделать. А в управлении мне один заместитель сказал, что в Чигиринку нельзя. Почему – потому что это нужно копать. А здесь долбить – второй год долбят», – рассказывает Юрий Карачевцев.

В Жилинспекции амурчанину сообщили, что в декабре 2016 года Чигиринский сельсовет получил из областного бюджета больше 1 800 000 рублей, чтобы решить проблему с подтоплением. Весной 2017-го обещали почистить водоотводную трубу для слива поверхностных вод. Но, по мнению пенсионера, действенные меры власти так и не предприняли.

В администрации Благовещенского района отметили, что знают о проблеме. Ежегодно в селе Чигири подтапливает несколько участков. Для этой территории власти уже нашли решение. «Разработан проект по водоотведению на этой территории силами строительной компании – это компания застройщик. Сейчас эти все воды сливаем на участок застройщика. В дальнейшем они, согласно проектному решению, будут выведены в речку Чигиринку», – заявил глава Благовещенского района Сергей Адаменко.

В районной администрации отметили, что на деньги областного бюджета в конце 2016 года на улице Восточной в двух местах поставили трубы для спуска воды. В Чигиринку ручьи на этом участке начнут уходить уже летом. А пока лед с территории регулярно вывозят подрядные организации.

Юрий Карачевцев между тем с беспокойством ждет марта – в это время здесь обычно тает лед и начинается подтопление.

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#ЖКХ #природа #строительство

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