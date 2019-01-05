В Благовещенске произошло слияние двух библиотек

В Благовещенске библиотека «Молодежная» сменила место нахождения. С Ленина, 72, весь библиотечный фонд перевезли на Комсомольскую, 3, – туда, где раньше была библиотека имени Чехова. Два учреждения объединили.

Открытие обновленной библиотеки состоялось в минувшие выходные. В этот день ее посетили 300 человек. Больше половины из них записались и стали ее читателями. В новом помещении сделали ремонт, обновили мебель, закупили книги. А еще на базе обновленной молодежной библиотеки появилась студия звукозаписи. Для творческих вечеров в помещении продумали гостевую комнату. На все это городской бюджет выделил 1,5 миллиона рублей.

«Просто перестало хватать места, – объясняет причину переезда заместитель директора библиотечной информационной системы Татьяна Поздеева. – Молодежи, проектов, идей, мероприятий стало настолько много, что в 2017 году мы построили молодежный литературный сквер, летом молодежь перешла на улицу, так как уже не помещалась в стенах той библиотеки. В 2018 году было принято решение, что в 2019 году молодежная библиотека будет находится здесь».

Библиотека, находящаяся по адресу: улица Ленина, 72, вскоре будет переименована в библиотеку искусств.