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5февраля
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сегодня, 17:54 0

В Приамурье организовали горячую линию по гриппу

В Приамурье организовали горячую линию по гриппу
Фото: ru.depositphotos.com

С 4 по 18 февраля в Амурской области проводится горячая линия по мерам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ее проводят областное управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области.

В рамках горячей линии граждан консультируют по вопросам профилактики острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Специалисты расскажут об основных правилах профилактики гриппа и ОРВИ, а также чем отличаются симптомы этих заболеваний и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний. Задавать вопросы можно по телефонам: 8 (4162) 20-20-20, 59-68-60, 59-68-64. Часы работы горячей линии: понедельник-четверг с 9 до 18 часов; пятница - с 9 до 16:45. Обращения по указанной тематике принимаются по электронной почте управления: info@rospotrebnadzor-amur.ru либо на официальном сайте управления в разделе «Обращения граждан».

Также консультирование будет проводиться территориальными отделами управления Роспотребнадзора и консультационными пунктами филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» – телефоны указаны на сайте управления.

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#здоровье

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