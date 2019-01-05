В Приамурье организовали горячую линию по гриппу

С 4 по 18 февраля в Амурской области проводится горячая линия по мерам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ее проводят областное управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области.

В рамках горячей линии граждан консультируют по вопросам профилактики острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Специалисты расскажут об основных правилах профилактики гриппа и ОРВИ, а также чем отличаются симптомы этих заболеваний и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний. Задавать вопросы можно по телефонам: 8 (4162) 20-20-20, 59-68-60, 59-68-64. Часы работы горячей линии: понедельник-четверг с 9 до 18 часов; пятница - с 9 до 16:45. Обращения по указанной тематике принимаются по электронной почте управления: info@rospotrebnadzor-amur.ru либо на официальном сайте управления в разделе «Обращения граждан».

Также консультирование будет проводиться территориальными отделами управления Роспотребнадзора и консультационными пунктами филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» – телефоны указаны на сайте управления.