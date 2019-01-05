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сегодня, 17:50 0

Амурский театр кукол проводит конкурс мягких игрушек

Амурский областной театр кукол проводит конкурс на создание мягких игрушек. Поучаствовать приглашают как детей, так и их родителей. У желающих принять участие есть время до середины марта. По условиям конкурса, необходимо сделать игрушку своего самого любимого героя из любого спектакля Амурского театра кукол.

Работы в театре принимают по будням с 9:00 до 17:00, по выходным – с 10:00 до 15:00. Приносить свои игрушки необходимо со стороны служебного входа театра, который находится слева с торца здания. Работы следует оставлять на вахте.

Фотографии всех работ будут опубликованы на странице театра в Инстаграме, также они попадут на выставку, которая будет представлена в конце 55-го театрального сезона.

Игрушка обязательно должна быть мягкой. Колющие, режущие, хрупкие, бумажные и пластилиновые игрушки к участию в конкурсе не принимаются. Количество работ одного участника не ограничено.

Конкурс проводится с 28 января по 15 марта. Подведение итогов состоится 21 марта – в Международный день кукольника. Награждение победителей состоится 23 марта после утреннего спектакля.

К работе необходимо приложить информацию с ФИО родителя, имя и возраст ребенка, контактный телефон. Уточнить информацию можно по телефону: 8-914-582-15-46.

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#конкурсы #культура

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