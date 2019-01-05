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сегодня, 17:41 5

Благовещенцы купили копченого окуня с червями

Благовещенцы купили копченого окуня с червями
Фото: www.amur.info

Жители Благовещенска в одном из магазинов купили окуня холодного копчения, в котором обнаружили живых червей. Опасный товар был выброшен, а горожане обратились сразу в областное управление Роспотребнадзора.

«Купили на выходных рыбу в магазине, – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» Дарья. – В субботу решили подать окуня на стол, разделали, а там – несколько живых червей».

К сожалению, чек покупатели не сохранили, поэтому не пошли с возвратом в магазин. «На самом деле, вопрос даже не в деньгах, – пояснила девушка. – Просто не хочется, чтобы другие люди пострадали. Поэтому мы обратились в Роспотребнадзор. Наше электронное заявление приняли, с нами связались. И даже, насколько нам известно, уже проверили магазин. Но этой рыбы там во вторник не оказалось».

В областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что действительно к них поступила жалоба от горожан на некачественную продукцию – копченого окуня. Во вторник, 5 февраля, была проведена выездная проверка, без взаимодействия с юридическим лицом. Сотрудники осмотрели магазин, спросили, есть ли окунь в продаже. Но в этот день его не оказалось – этот товар поступает в магазин не каждый день.

Дальнейшая проверка возможна только на основании приказа. Сотрудники Роспотребнадзора ограничены нормами закона. Проверка проводится в том случае, если сам потребитель обращался за восстановлением нарушенных прав, но ему было отказано. Если приказ поступит, то специалисты сделают отбор продукции, запросят документы, подтверждающие его качество, безопасность и легальность оборота

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#здоровье #происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    После этой статьи, в ближайшее время в этот магазин окунь поступать не будет! )))

  • Oldlord

    Oldlord
    46 минут назад

    Ни чека, ни продукта...

    Получилось голословное обвинение.

  • Stat

    Stat
    38 минут назад

    А для чего нам "кормить" роспотребнадзор, если он ограничен нормами закона и не может провести проверку и защитить граждан от опасной продукции?!?

  • Stat

    Stat
    36 минут назад

    Роспотреб в силах только горячую линию организовать для отвода глаз и не более

  • Подполковник

    Подполковник
    8 минут назад

    а что за магазин?

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