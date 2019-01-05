В преддверии 18-летия «Альфа-канал» подарит 18 подарков за знание истории телекомпании

Благовещенская телекомпания «Альфа-канал» продолжает готовиться к предстоящему совершеннолетию – 12 февраля она отпразднует 18 лет. В течение почти двух недель в эфире телекомпании ведущие программ будут задавать вопросы, касающиеся истории канала. И те, кто первыми на них правильно ответят, получат ценные призы.

Помимо нынешних ведущих, также будут видеовопросы от бывших лиц канала – к примеру, от известной в Благовещенске Татьяны Ильиной, бывшей «дежурной» программы «Благовещенск. Инструкция по применению».

Все вопросы будут звучать в программах телекомпании, которые выходят на канале «ТНТ-Благовещенск», а также на «Альфа-канале» в кабеле. Для того чтобы не пропустить время выхода программ с вопросами, можно следить за инстаграм-аккаунтом канала, где выходят все анонсы.

В общей сложности, в течение почти двух недель – с 4 по 15 февраля – прозвучит 18 вопросов, ровно столько, сколько лет исполняется «Альфа-каналу». Победителем признается тот, кто первым пришлет правильный ответ по СМС или на вотсап по номеру: 8-924-673-05-04.

Для победителей подготовлено 18 сертификатов в различные магазины либо места отдыха Благовещенска.

Первый вопрос – «Назовите день и год, когда телекомпания "Альфа-канал" впервые вышла в эфир» – уже прозвучал в понедельник, 4 февраля.