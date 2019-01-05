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сегодня, 17:11 2

Глава Белогорска создал аккаунт в Инстаграме

Глава Белогорска создал аккаунт в Инстаграме
Фото: Инстаграм

Глава Белогорска Станислав Мелюков создал личный аккаунт в Инстаграме s.meliukov. В первой публикации он отметил, что «пришло время».

«Несмотря на то, что каналов коммуникации с местным самоуправлением Белогорска, на мой взгляд, достаточно, еще один, думаю, лишним не будет. Веду аккаунт лично. Предложения, критика приветствуются. Отвечать всем физически не получится, но на все обращения обратная связь будет, если не от меня, то от моих заместителей. Надеюсь, скучно не будет!» – обратился он к своим подписчикам.

Сам глава Белогорска подписан только на три аккаунта: министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, губернатора Амурской области Василия Орлова и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #интернет

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Комментарии
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  • duhovakatya

    duhovakatya
    41 минута назад

    У амуринфо информационный голод? А Мелюкову видимо совсем делать нечего, будет фоточки теперь постить в инсту...странная новость.

  • Клава

    Клава
    32 минуты назад

    duhovakatya

    У амуринфо информационный голод? А Мелюкову видимо совсем делать нечего, будет фоточки теперь постить в инсту...странная новость.



    Да ладно)) Серьезно? Отличное сообщение. Подпишусь, пожалуй))

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