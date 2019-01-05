Глава Белогорска создал аккаунт в Инстаграме

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«Несмотря на то, что каналов коммуникации с местным самоуправлением Белогорска, на мой взгляд, достаточно, еще один, думаю, лишним не будет. Веду аккаунт лично. Предложения, критика приветствуются. Отвечать всем физически не получится, но на все обращения обратная связь будет, если не от меня, то от моих заместителей. Надеюсь, скучно не будет!» – обратился он к своим подписчикам.

Сам глава Белогорска подписан только на три аккаунта: министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, губернатора Амурской области Василия Орлова и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.