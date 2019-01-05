В день рождения на американку напал бегемот и утащил ее под воду

Жительница США рассказала о нападении бегемота, которое она пережила во время празднования своего дня рождения. Бегемот напал на лодку, в которой плыла американка.

Кристен Ялдор (Kristen Yaldor) решила отметить 37-й день рождения поездкой в Африку. Когда она вместе с мужем каталась на каноэ по реке в Зимбабве, их лодку внезапно опрокинул бегемот. Животное подобралось к лодке снизу и подбросило ее в воздух.

Кристен упала в воду и поплыла к берегу, но тут ее схватил бегемот. «Я оказалась во рту у бегемота, – говорит она. – Он схватил меня за ногу в районе колена и верхней части бедра и начал трясти под водой из стороны в сторону».

Женщина попыталась вырваться из пасти животного. «Я схватила между его челюстями, – вспоминает она. – Я чувствовала, какие они большие, кожистые, с такими волосками на них, и просто пыталась разжать их и вытащить свою ногу».

Отбившись от бегемота, Кристен выбралась из воды и увидела на ноге большую рваную рану. Она боялась, что погибнет от потери крови, но ее успели спасти. Пока женщину везли на скорой помощи, медик, узнавший о ее дне рождения, спел ей поздравительную песню, сообщает «Лента.ру».