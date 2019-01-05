Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:09 0

В день рождения на американку напал бегемот и утащил ее под воду

В день рождения на американку напал бегемот и утащил ее под воду
Фото: ru.depositphotos.com

Жительница США рассказала о нападении бегемота, которое она пережила во время празднования своего дня рождения. Бегемот напал на лодку, в которой плыла американка.

Кристен Ялдор (Kristen Yaldor) решила отметить 37-й день рождения поездкой в Африку. Когда она вместе с мужем каталась на каноэ по реке в Зимбабве, их лодку внезапно опрокинул бегемот. Животное подобралось к лодке снизу и подбросило ее в воздух.

Кристен упала в воду и поплыла к берегу, но тут ее схватил бегемот. «Я оказалась во рту у бегемота, – говорит она. – Он схватил меня за ногу в районе колена и верхней части бедра и начал трясти под водой из стороны в сторону».

Женщина попыталась вырваться из пасти животного. «Я схватила между его челюстями, – вспоминает она. – Я чувствовала, какие они большие, кожистые, с такими волосками на них, и просто пыталась разжать их и вытащить свою ногу».

Отбившись от бегемота, Кристен выбралась из воды и увидела на ноге большую рваную рану. Она боялась, что погибнет от потери крови, но ее успели спасти. Пока женщину везли на скорой помощи, медик, узнавший о ее дне рождения, спел ей поздравительную песню, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 215

#жизнь #здоровье #происшествия

распечатать


Общество

В Приамурье организовали горячую линию по гриппу
Происшествия 4

Благовещенцы купили копченого окуня с червями
Происшествия 2

Благовещенская пенсионерка добровольно выдала 440 патронов
В России и мире

Названы самые угоняемые автомобили в России
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь