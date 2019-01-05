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сегодня, 16:40 6

Благовещенцы подали больше 600 заявок на вывоз мусора

Благовещенцы подали больше 600 заявок на вывоз мусора
Фото: www.amur.info

В Благовещенске подали 614 заявок на заключение договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами. Мэр города Валентина Калита провела заседание координационного совета с руководителями федеральных структур и ведомств, управлений администрации и муниципальных предприятий.

В повестку заседания вошел вопрос о переходе на новую систему регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Благовещенска. С докладом выступил начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев.

«На территории городского округа региональным оператором по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов является ООО "Полигон". Территория города разделена на четыре лота, на которых определены четыре оператора-перевозчика. Обращение с твердыми коммунальными отходами осуществляет только региональный оператор и операторы перевозчики. Иные лица не имеют право осуществлять данный вид деятельность», – рассказал Сергей Александрович.

Для частного сектора определен бесконтейнерный способ сбора ТКО. Регоператор сам жильцам частного сектора предоставит емкости – мешки или пакеты – для сбора мусора. Администрация города готова содействовать в предоставлении мест выдачи емкостей в территориальных отделах. Оператор будет собирать пакеты по графику с остановками в местах, рекомендованных администрацией Благовещенска.

По данным на 5 февраля, в ООО «Полигон» поступило 614 заявок на заключение договоров по оказанию услуг обращения с твердыми коммунальными отходами. Обращаясь к руководителям федеральных структур и ведомств, Валентина Калита рекомендовала незамедлительно обратиться к региональному оператору для заключения договоров на вывоз ТКО. Кстати, для юридических лиц эта процедура является обязательной.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Т.е. с мусорной реформой всё решено и завышенный тариф утвержден окончательно?

  • добренький

    добренький
    2 часа назад

    4 декабря подали документы как юр лицо , от них молчок, что делать палка елка, подскажите МЭР.

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    добренький

    4 декабря подали документы как юр лицо , от них молчок, что делать палка елка, подскажите МЭР.



    Прям добровольно или вначале Вам извещение они прислали? А что делать, счета в апреле пришлют - оплачивать.

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    2 часа назад

    Депутатов в госдуме же всего 450... Зачем 600 заявок?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    А нашу(и) посчитали?

    В декабре Полигону слали. Теперь за 9 месяцев полный и подробный расчёт и неделя тишины

  • Petta

    Petta
    20 минут назад

    А в гаражи тоже мешки выдавать будут? И график когда выносить?

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