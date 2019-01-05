Благовещенцы подали больше 600 заявок на вывоз мусора

В повестку заседания вошел вопрос о переходе на новую систему регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Благовещенска. С докладом выступил начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев.

«На территории городского округа региональным оператором по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов является ООО "Полигон". Территория города разделена на четыре лота, на которых определены четыре оператора-перевозчика. Обращение с твердыми коммунальными отходами осуществляет только региональный оператор и операторы перевозчики. Иные лица не имеют право осуществлять данный вид деятельность», – рассказал Сергей Александрович.

Для частного сектора определен бесконтейнерный способ сбора ТКО. Регоператор сам жильцам частного сектора предоставит емкости – мешки или пакеты – для сбора мусора. Администрация города готова содействовать в предоставлении мест выдачи емкостей в территориальных отделах. Оператор будет собирать пакеты по графику с остановками в местах, рекомендованных администрацией Благовещенска.

По данным на 5 февраля, в ООО «Полигон» поступило 614 заявок на заключение договоров по оказанию услуг обращения с твердыми коммунальными отходами. Обращаясь к руководителям федеральных структур и ведомств, Валентина Калита рекомендовала незамедлительно обратиться к региональному оператору для заключения договоров на вывоз ТКО. Кстати, для юридических лиц эта процедура является обязательной.