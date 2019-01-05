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сегодня, 18:15 0

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» программа «Я так думаю!»

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» программа «Я так думаю!»

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» программа «Я так думаю! – Если сам себе не поможешь». Участие ней примут переселенцы из бывших республик СССР по госпрограмме содействия добровольному переселению в РФ, соотечественники Андрей Ермолицкий и Светлана Домбровская.

Ведущие: Нино Кохреидзе и Михаил Митрофанов.

Утренний эфир «Эха» - с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского "Эха" https://www.instagram.com/echo_blg/

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#СМИ

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