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сегодня, 16:05 0

В Благовещенске прошел танцевальный турнир «Снежный бал» (фото)

В Благовещенске прошел танцевальный турнир «Снежный бал» (фото)
Фото: www.amur.info

В танцевальном турнире «Снежный бал» в Благовещенске приняли участие более 160 спортсменов из столицы Приамурья, а также Свободного, Белогорска, Нерюнгри и Комсомольска-на-Амуре. Из девяти золотых медалей восемь достались благовещенцам, одна уехала в Якутию.

Турнир по танцевальному спорту прошел в ДК профсоюзов, на сцену выходили юные спортсмены от 6 до 13 лет.

Жюри оценивало стойку, музыкальность, ритмичность и технику исполнения. Важный критерий уже несколько лет – внешний вид, который не всегда соответствует требованиям, но, как говорят организаторы, с каждым турниром танцоры выглядят всё лучше и лучше.

В восьми номинациях из девяти победителями стали благовещенцы: Кира Котлярова, Софья Борисова из клуба «Эриданс», Анастасия Ярошенко, Сергей Борисов, Ульяна Швецова, Александр Никифоров, София Макаренко из клуба «Альтаир», Илья Кушнарёв, Ксения Коренёк из клуба «Коралл».

Андрей Пермяков и Анна Фомина из нерюнгринского клуба «Надежда» победили в номинации «Дети-2» (10–11 лет).

В ближайшее время амурские танцоры, которые совсем недавно вернулись с первенства ДФО, поедут на состязания в Москву. Шансы на победу, по заявлениям тренеров, у ребят неплохие.

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#дети #конкурсы #спорт

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