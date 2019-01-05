Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:09 1

Работать в молодежном правительстве Амурской области пожелали 40 активистов

Работать в молодежном правительстве Амурской области пожелали 40 активистов
Фото: amur.info

Заявки на включение в состав молодежного правительства Амурской области подали уже 40 человек. Как сообщалось ранее, конкурс по его формированию в регионе стартовал 25 января. Об этом на торжественном мероприятии, посвященном Дню российского студенчества, объявил губернатор Василий Орлов.

«Нам важно, чтобы вы принимали участие в экономической и социальной жизни нашего региона. Мы рассчитываем, что в будущем вы пополните кадровый резерв исполнительных органов власти, органов местного самоуправления. Ваши знания и активная жизненная позиция – залог дальнейшего развития Приамурья и страны в целом», – подчеркнул губернатор Амурской области, обращаясь к студентам.

Заявки на включение в состав нового ведомства принимаются до 25 февраля. Для этого желающим необходимо зарегистрироваться в системе АИС «Молодежь России», заполнить информацией личный кабинет, в том числе указав направления, которые им интересны, и подать заявку для участия в разделе «Мероприятия».

С 1 марта начнется второй этап конкурса, в его рамках будут отобраны лучшие претенденты.

«Молодежное правительство – это площадка, где молодежь сможет проявить свои лидерские качества. Цель проекта – привлечение на государственную гражданскую службу и на работу в госучреждения Амурской области молодых и целеустремленных людей, заинтересованных в развитии региона, готовых к активной работе. Здесь молодые люди смогут получить управленческие навыки», – отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

По планам молодежное правительство Амурской области заработает в апреле этого года. Ознакомиться с целями и задачами новой структуры можно, пройдя по ссылке.

Просмотров всего: 532

#областная власть

распечатать


Общество 28

Стоматологическую поликлинику Зеи весной объединят с районной больницей
Общество 3

Железнодорожный переезд в Возжаевке могут перевести в разряд охраняемых
Общество 6

Редкие виды птиц, растений и грибов попали в Красную книгу Амурской области
Власть 1

В Тынде в 2019 году минимум 10 сирот получат квартиры
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Судя по задачам новой структуры: у правительства закончилось воображение и лень шевелиться, нужны молодые и бодрые.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь