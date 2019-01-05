Работать в молодежном правительстве Амурской области пожелали 40 активистов

«Нам важно, чтобы вы принимали участие в экономической и социальной жизни нашего региона. Мы рассчитываем, что в будущем вы пополните кадровый резерв исполнительных органов власти, органов местного самоуправления. Ваши знания и активная жизненная позиция – залог дальнейшего развития Приамурья и страны в целом», – подчеркнул губернатор Амурской области, обращаясь к студентам.

Заявки на включение в состав нового ведомства принимаются до 25 февраля. Для этого желающим необходимо зарегистрироваться в системе АИС «Молодежь России», заполнить информацией личный кабинет, в том числе указав направления, которые им интересны, и подать заявку для участия в разделе «Мероприятия».

С 1 марта начнется второй этап конкурса, в его рамках будут отобраны лучшие претенденты.

«Молодежное правительство – это площадка, где молодежь сможет проявить свои лидерские качества. Цель проекта – привлечение на государственную гражданскую службу и на работу в госучреждения Амурской области молодых и целеустремленных людей, заинтересованных в развитии региона, готовых к активной работе. Здесь молодые люди смогут получить управленческие навыки», – отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

По планам молодежное правительство Амурской области заработает в апреле этого года. Ознакомиться с целями и задачами новой структуры можно, пройдя по ссылке.