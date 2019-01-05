Благовещенский «Форвард» занял третье место в краевом турнире по хоккею

Впервые благовещенская команда «Форвард» приняла участие в краевом турнире по хоккею. В соревнованиях участвовали шесть команд. Амурчане встретились на льду с командами Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев.

Совсем недавно, в декабре 2018 года, ванинский «Трансбункер» стал трехкратным победителем «Кубка Дружбы» с участием китайских команд, который традиционно проводится в Благовещенске. Теперь амурчане нанесли ответный визит.

«В этой серьезной компании наш "Форвард" показал добротный хоккей и занял призовое третье место», – сообщает министерство физической культуры и спорта Амурской области. В команде «Форвард» выступают ребята 2010 года рождения под руководством тренера Ивана Смольянинова.

Открытый краевой турнир по хоккею посвящен памяти олимпийского чемпиона Геннадия Цыганкова. Соревнования детских хоккейных команд прошли в 10-й раз в поселке Ванино, расположенном на берегу Татарского пролива, который разделяет Хабаровский край и остров Сахалин. Турнир посвящен памяти олимпийского чемпиона Геннадия Цыганкова – именно в поселке Ванино он встал на лед, а с 1962 года перешел в хабаровский СКА, где его заметили москвичи и пригласили уже в ЦСКА. С 1971 года Геннадий Цыганков был основным защитником сборной СССР.