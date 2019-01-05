Благовещенская пенсионерка добровольно выдала 440 патронов
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области предупредили возможную противоправную деятельность. Благовещенская пенсионерка добровольно выдала 440 патронов военного образца.
Процесс добровольной выдачи задокументировали. Изъятые боеприпасы переданы в управление МВД России по Амурской области. Специалистам предстоит провести экспертизу и принять процессуальное решение.
«Кроме того, обращаем внимание жителей приграничья, что в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ, лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождаются от уголовной ответственности», – подчеркивает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Амурской области.
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