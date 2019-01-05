Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области предупредили возможную противоправную деятельность. Благовещенская пенсионерка добровольно выдала 440 патронов военного образца.

Процесс добровольной выдачи задокументировали. Изъятые боеприпасы переданы в управление МВД России по Амурской области. Специалистам предстоит провести экспертизу и принять процессуальное решение.

«Кроме того, обращаем внимание жителей приграничья, что в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ, лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождаются от уголовной ответственности», – подчеркивает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Амурской области.