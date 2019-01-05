В 2019 году в Благовещенске появится новый детский сад

Детский сад на 120 мест появится в Благовещенске в 2019 году. Двухэтажное здание общей площадью более 3 000 квадратных метров расположится в микрорайоне «Подсолнухи».

Строительную площадку посетили мэр Благовещенска Валентина Калита, первый заместитель Александр Плешкевич и представители подрядной организации.

Проект здания предусматривает групповые комнаты, пищеблок, медицинский кабинет, прачечную, музыкальные и физкультурные залы, кабинеты и прочее.

«На сегодняшний день проводятся монтажные работы по фундаменту здания – это очистка территории от старого брошенного железобетона и подготовка котлована к забивке свай. Строительные материалы на 80 % уже завезены», – прокомментировал обстановку на строительной площадке директор компании-подрядчика Константин Ельцов.

Важность этого проекта в том, что при одновременной сдаче нескольких строительных объектов в этом квартале у жильцов появится возможность водить детей в садик в пределах своих территорий.

«Строительство финансируется за счет федерального проекта, от муниципалитета идет только софинансирование вместе с субъектом. Проекты такого уровня для нас очень выгодны, поскольку процент софинансирования вполне доступный для бюджета города, – отметила мэр Благовещенска Валентина Калита. – Этот детский сад ориентирован на обеспечение местами детей до трех лет. Очередь старше трех лет у нас ликвидирована, поэтому следующей задачей как раз и стоит обеспечение местами детей ясельного возраста».

Окончание строительных работ и сдача объекта запланированы на ноябрь 2019 года. Как отметили на выездном совещании, еще одним объектом дошкольного образования, который планируется построить в ближайшие годы станет детский сад на 350 мест в 800-м квартале, сообщает пресс-служба городской администрации.