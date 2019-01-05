Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:50 1

В 2019 году в Благовещенске появится новый детский сад

В 2019 году в Благовещенске появится новый детский сад
Фото: www.admblag.ru

Детский сад на 120 мест появится в Благовещенске в 2019 году. Двухэтажное здание общей площадью более 3 000 квадратных метров расположится в микрорайоне «Подсолнухи».

Строительную площадку посетили мэр Благовещенска Валентина Калита, первый заместитель Александр Плешкевич и представители подрядной организации.

Проект здания предусматривает групповые комнаты, пищеблок, медицинский кабинет, прачечную, музыкальные и физкультурные залы, кабинеты и прочее.

«На сегодняшний день проводятся монтажные работы по фундаменту здания – это очистка территории от старого брошенного железобетона и подготовка котлована к забивке свай. Строительные материалы на 80 % уже завезены», – прокомментировал обстановку на строительной площадке директор компании-подрядчика Константин Ельцов.

Важность этого проекта в том, что при одновременной сдаче нескольких строительных объектов в этом квартале у жильцов появится возможность водить детей в садик в пределах своих территорий.

«Строительство финансируется за счет федерального проекта, от муниципалитета идет только софинансирование вместе с субъектом. Проекты такого уровня для нас очень выгодны, поскольку процент софинансирования вполне доступный для бюджета города, – отметила мэр Благовещенска Валентина Калита. – Этот детский сад ориентирован на обеспечение местами детей до трех лет. Очередь старше трех лет у нас ликвидирована, поэтому следующей задачей как раз и стоит обеспечение местами детей ясельного возраста».

Окончание строительных работ и сдача объекта запланированы на ноябрь 2019 года. Как отметили на выездном совещании, еще одним объектом дошкольного образования, который планируется построить в ближайшие годы станет детский сад на 350 мест в 800-м квартале, сообщает пресс-служба городской администрации.

Просмотров всего: 434

#дети #образование #строительство

распечатать


Происшествия 5

Обманувший дольщиков гендиректор ООО «Регион» отправится в колонию
Общество 4

Из-за мороза в Белогорске ученики начальной школы остались дома
Общество 26

ЛДПР предлагает давать мужчинам оплачиваемый декретный отпуск
Общество

Для детских поликлиник Благовещенска купят оборудование на 126 миллионов рублей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Разиня

    Разиня
    12 минут назад

    Извините, а зачем нужен МЭР на стройке? Жопу морозить?

    Вот чё это ей а фотографии в заголовке показывают на формате А4 .. чертежи разве - туфту какую то типа пояснительной записки....

    ну и конечно очень радуют объёмы ... АЖ Целых 120 мест .... это совершенно ни о чём.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь