Названы самые угоняемые автомобили в России

В общей сложности в минувшем году было объявлено в розыск по России 26 819 машин. При этом количество автоугонов по сравнению с 2017 годом снизилось на 21 % (на 6 939 автомобилей).

Согласно этим данным, чаще всего в прошлом году владельцы лишались по вине воров автомобилей Hyundai Solaris (1249 штук). На втором месте – Kia Rio (969 угнанных автомобилей), третье место у автомобиля ВАЗ 2107 (730 машин). Также в пятерку часто угоняемых машин вошли Toyota Camry (669 штук) и Ford Focus (457 штук). Затем следуют Renault Logan, Nissan Almera, Volkswagen Polo, Daewoo Nexia и Mazda CX-5.

В то же время, согласно статистике «Цезарь-Сателлита», в 2018 году угонщики переключились на мотоциклы, общее число которых составило в минувшем году 1 187 единиц, что позволило мототехнике войти в топ-10 самых угоняемых транспортных средств в России.

Среди автомобилей премиум-класса лидерами по популярности у российских угонщиков являются модели Mercedes-Benz (597 штук), BMW (539 штук), Lexus (466 штук), Audi (261 штук) и Land Rover (237 штук). Затем следуют Infiniti, Porsche, Jaguar, Rolls Roys и Bentley.

А вот так выглядит первая пятерка автомобильных марок, засветившихся в сводках об угонах в России. Вне конкуренции у автомобильных воров модели «АвтоВАЗа» (5693 угнанных машин), почти столь же часто преступники покушались на автомобили Toyota (2746 единиц), также воровали автомобили Hyundai (1905 машин), Kia (1864 единицы), а на пятом расположилась мототехника различных марок, сообщает RG.ru.