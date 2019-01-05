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сегодня, 14:27 6

Обманувший дольщиков гендиректор ООО «Регион» отправится в колонию

Обманувший дольщиков гендиректор ООО «Регион» отправится в колонию
Фото: www.amur.info

В Амурской области руководитель организации признан виновным в хищении денег у дольщиков. Он собрал с участников долевого строительства 14 миллионов рублей, а обещанного жилья люди так и не дождались.

Благовещенский городской суд Амурской области вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Регион». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере».

В августе 2012-го «Регион» начал строить два дома в селе Чигири. С августа 2013 года по май 2015 года руководитель компании заключал с гражданами договоры об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. Людям обещали жилье в селе Чигири Благовещенского района. При этом об имеющемся обременении права на земельный участок гражданам не сообщалось. Кроме того, руководитель организации повторно заключал договоры об участии в долевом строительстве в отношении одного и того же объекта. Затем компания обанкротилась.

Управление Росреестра по Амурской области отказало участникам долевого строительства в государственной регистрации, так как не было соответствующего согласия банка, а также в связи с наличием государственной регистрации другого договора, сообщает прокуратура Амурской области.

Таким образом, своими действиями генеральный директор ООО «Регион» похитил денежные средства участников долевого строительства на общую сумму свыше 14 миллионов рублей. Суд приговорил мужчину к реальному лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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#строительство #суды

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Комментарии
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  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    55 минут назад

    Бескоровайный?

  • Арбенин

    Арбенин
    36 минут назад

    Статус юридического лица:

    Действующее

    Полное наименование:

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"

    - всего организаций с таким же названием: 3220

    - из них в г. Благовещенск: 15

    ИНН: 2801110552, ОГРН: 1062801020787

    Руководитель:

    Генеральный директор: Пятыгин Евгений Борисович

    - является руководителем в 2 организациях (действующих - 1, недействующих - 1).

    - является учредителем в 1 организации.

    - был индвидуальным предпринимателем (статус - ликвидирован)

  • Арбенин

    Арбенин
    35 минут назад

    ООО "Регион"

    Действует

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"

    Руководитель

    Генеральный директор

    Бескоровайный Евгений Александрович

    ИНН: 280118965553

    еще у 2 компаний

    ОГРН

    1102801001896 от 10 февраля 2010 г.

    ИНН/КПП

    2801148429 / 280101001

    Уставный капитал

    11 000

    Вид деятельности

    Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы), 07.29.41 все (4)

    Режим налогообложения

    ОСН

    Юридический адрес

    675000, Амурская область, город Благовещенск, Студенческая улица, 45/3, 39

    сведения об адресе недостоверны

    ООО "Регион", Благовещенск – полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе исторические сведения.

    Искали другую одноименную компанию? Смотрите полный перечень юридических лиц с названием ООО "Регион".

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 минуты назад



    Полное наименование

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"

    Руководитель

    Генеральный директор

    Серушков Игорь Олегович

    ИНН: 280128293759

    сведения о должностном лице недостоверны

    еще у 1 компании

    ОГРН

    1052800085557 от 15 сентября 2005 г.

    ИНН/КПП

    2801105591 / 280101001

    Уставный капитал

    10 000

    Вид деятельности

    Производство прочих отделочных и завершающих работ, 43.39 все (29)

    Режим налогообложения

    ОСН

    Юридический адрес

    675000, Амурская область, город Благовещенск, Станционная улица, дом 47, помещение II

    ООО "Регион", Благовещенск – полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные. Детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ и в разделе исторические сведения.

  • Подполковник

    Подполковник
    2 минуты назад

    Да это Дэвис всех кинул

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 минута назад

    вид деятельности смотрите у Региона, чтоб чужие проблемы на других не вешать.

    А АИ могли бы и фамилию указать.

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