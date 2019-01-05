Обманувший дольщиков гендиректор ООО «Регион» отправится в колонию

В Амурской области руководитель организации признан виновным в хищении денег у дольщиков. Он собрал с участников долевого строительства 14 миллионов рублей, а обещанного жилья люди так и не дождались.

Благовещенский городской суд Амурской области вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Регион». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере».

В августе 2012-го «Регион» начал строить два дома в селе Чигири. С августа 2013 года по май 2015 года руководитель компании заключал с гражданами договоры об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. Людям обещали жилье в селе Чигири Благовещенского района. При этом об имеющемся обременении права на земельный участок гражданам не сообщалось. Кроме того, руководитель организации повторно заключал договоры об участии в долевом строительстве в отношении одного и того же объекта. Затем компания обанкротилась.

Управление Росреестра по Амурской области отказало участникам долевого строительства в государственной регистрации, так как не было соответствующего согласия банка, а также в связи с наличием государственной регистрации другого договора, сообщает прокуратура Амурской области.

Таким образом, своими действиями генеральный директор ООО «Регион» похитил денежные средства участников долевого строительства на общую сумму свыше 14 миллионов рублей. Суд приговорил мужчину к реальному лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.