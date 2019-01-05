Региональное отделение «Единой России» не выдвинуло кандидатов на выборы депутатов в Прогрессе

Фото: архив Амур.инфо

Амурские единороссы не стали официально выдвигать кандидатов на досрочные выборы в Совет народных депутатов рабочего поселка Прогресс 4-го созыва. Между тем фамилии представителей партии в бюллетенях для голосования будут, но формально они баллотируются как самовыдвиженцы.

Как сообщало Амур.инфо, досрочные выборы депутатов Прогресса пройдут 3 марта. Сейчас представительного органа в Прогрессе нет. Его признали неправомочным.

В январе текущего года региональное отделение партии «Единая Россия» провела в Прогрессе большую работу по подготовке к выборам. В частности, было проведено предварительное голосование с целью определить, кого в дальнейшем выдвигать в качестве кандидатов в Совет народных депутатов Прогресса.

О том, какая была подготовка к голосованию и о подведении итогов расписано на официальном сайте амурских единороссов.

Предварительное голосование прошло 20 января. Оно было рейтинговым. На территории Прогресса работали 2 счетных участка. Каждый житель, независимо от принадлежности к какой-либо общественной организации или политической системе, мог прийти на участок и проголосовать за одного или нескольких участников предварительного голосования.

По итогам явка от общего числа избирателей поселка составила более 4 % (449 человек).

«Счетные комиссии сформировали итоговые протоколы по результатам предварительного голосования, которые были направлены в оргкомитет. На основании этих данных местное отделение «Единой России» в дальнейшем определит для себя лидеров», – сказано на сайте.

Однако процедура выдвижения кандидатов уже завершилась, но в списке не оказалось ни одного депутата, выдвинутого региональным отделением «Единой России».

В распоряжении редакции Амур.инфо оказался бюллетень с прошедшего предварительного голосования единороссов с фамилиями потенциальных кандидатов на выдвижение.

9 имен из этого бюллетеня совпадают с именами самовыдвиженцев, которые планируют побороться за депутатские мандаты в Совете Прогресса.

Среди них:

Людмила Семеновна Зверева, 1953 года рождения, зав методическим кабинетом отдел образования Прогресса, член «Единой России»; Сергей Петрович Журбин, 1962 года рождения, учитель физкультуры, беспартийный; Дмитрий Александрович Ложкин, 1990 года рождения, директор СОШ № 7, член «Единой России»; Ирина Дмитриевна Недильская, 1989 года рождения, врач-терапевт ГАУЗ Амурской области «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс», беспартийная; Татьяна Сергеевна Никонова, 1982 года рождения, художественный руководитель МАУК «Аполлон», сторонник «Единой России»; Сергей Иванович Сачава, 1956 года рождения, врач функциональной диагностики ГАУЗ Амурской области «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс», беспартийный; Ольга Николаевна Ситькова, 1979 года рождения, директор МОБУ ДОД ЦВР, беспартийная; Светлана Васильевна Трунова, 1963 года рождения, инженер по материально-техническому снабжению на «Заводе железобетонных изделий № 13», член «Единой России»; Виктор Борисович Чикизов, 1978 года рождения, главный врач ГАУЗ Амурской области «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс», член «Единой России».

Все эти участники внутрипартийного январского голосования «Единой России», в том числе члены партии официально на выборы пошли не как кандидаты от партии власти, а как самовыдвиженцы.

«Это дело внутрипартийное. Мы провели большую работу по определению лидеров среди наших граждан, которые разделяют мнение и стратегию развития партии "Единая Россия". Таких лидеров мы определили и (…) делегировали в рамках самовыдвижения лидеров предварительного голосования. Формат выдвижения – это внутрипартийное дело, решение было обоюдным – и партии, и кандидата», – прокомментировала Елена Ковальская, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» – руководитель регионального исполнительного комитета.

За разъяснением по поводу выбранной стратегии выдвижения кандидатов корреспондент Амур.инфо обратился к секретарю Амурского отделения «Единой России» Вячеславу Логинову. Ситуацию он пока никак не прокомментировал.

Еще в 2018 году экс-губернатор Приамурья Олег Кожемяко отказался идти от партии на выборы руководителя Приморского края, а пошел самовыдвиженцем, призывая остальных последовать его примеру. Свое решение он объяснил тем, что доверие населения к региональной власти сильно ослабело.

Примеру Олега Кожемяко последовали и в Приамурье – «Единая Россия» не стала выдвигать своих кандидатов ни на выборы мэра Свободного, ни на выборы главы Пояркова.

То, что партия власти сдает позиции, по мнению оппозиции, показали и прошедшие в Амурской области сентябрьские выборы – тогда единороссы не получили и половины всех мандатов, за которые боролись. Однако тогдашний руководитель регионального отделения Павел Тихончук достигнутые результаты называл неплохими.