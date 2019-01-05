Из-за мороза в Белогорске ученики начальной школы остались дома

В Белогорске Амурской области для начальной школы отменены учебные занятия. Решение принял глава Белогорска Станислав Мелюков в связи с сильными морозами. 5 февраля, по данным городской метеостанции, в городе была отмечена температура минус 37 градусов.

С 6 по 8 февраля школьники переведены на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба городской администрации. «Образовательный процесс в эти дни будет продолжаться дистанционно. Родители будут получать домашние задания через «Дневник.ru», – рассказала председатель комитета по образованию Ирина Губина.

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Нина Гвоздкова