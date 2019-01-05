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сегодня, 13:41 4

Из-за мороза в Белогорске ученики начальной школы остались дома

Из-за мороза в Белогорске ученики начальной школы остались дома
Фото: ru.depositphotos.com

В Белогорске Амурской области для начальной школы отменены учебные занятия. Решение принял глава Белогорска Станислав Мелюков в связи с сильными морозами. 5 февраля, по данным городской метеостанции, в городе была отмечена температура минус 37 градусов.

С 6 по 8 февраля школьники переведены на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Образовательный процесс в эти дни будет продолжаться дистанционно. Родители будут получать домашние задания через «Дневник.ru», – рассказала председатель комитета по образованию Ирина Губина.

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#Белогорск #дети #погода #школа

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    А разве не министерство решение о таких вещах принимает?

    Чем Мелюков руководствовался - какими нормативными документами при принятии решения? Градусником за окном?

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    да Яковлева никакая-всё решают местные главы

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    А по-моему, мэр Белогорска- молодец! В силу своих обязанностей

    и как человек, берегущий здоровье своих земляков, поступил правильно.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Разиня

    А разве не министерство решение о таких вещах принимает?



    Местные власти.



    Чем Мелюков руководствовался - какими нормативными документами при принятии решения? Градусником за окном?



    Здравым смыслом)))



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