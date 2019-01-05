На полигонах ВВО начались конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной, Сахалинской и Амурской областях, стартовал первый отборочный этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Экипажам предстоит серьезная борьба: из 280 экипажей, представляющих экипажи танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2, только десять лучших смогут побороться за победу на окружном этапе, который состоится в начале апреля в Бурятии на полигоне Бурдуны.

Участники проявят свое мастерство в выполнении практических стрельб из штатного вооружения танков и боевых машин пехоты по координатам, полученным от беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, танкисты будут поражать мишени при стрельбе из закрытых огневых позиций.

Одной из особенностей для участников конкурса «Суворовский натиск» является выполнение огневых задач совместно с минометными подразделениями.

Экипажи танков Т-72 и БМП-2 в составе взводов состязаются в мастерстве владения вверенной штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.

В программу конкурса включено прохождение маршрута с препятствиями. При этом участники преодолевают эскарп, косогор, огненную полосу, противотанковый ров с проходом, макет колейного моста. При прохождении индивидуальной гонки участники преодолевают маршрут, протяженностью семь километров. На огневом рубеже экипажи поражают мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1 800 метров.

Всего к мероприятиям первого этапа привлечено около 4,8 тысячи военнослужащих, сообщает пресс-служба ВВО.

В 2018 году всеармейские соревнования «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» проходили в Благовещенске на полигоне ДВОКУ. Победителями стали танкисты Восточного военного округа и курсанты ДВОКУ.