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Без эротики и наркотиков: в Благовещенске начался литературный конкурс

Без эротики и наркотиков: в Благовещенске начался литературный конкурс
Фото: Амур.инфо

Проза и стихи, где фигурируют Благовещенск и его жители, смогут поучаствовать в конкурсе «Мой город. Моя история». Организатор конкурса – Амурское региональное отделение Российского союза писателей (АРО РСП). Лучшие работы напечатают в альманахе «Зелёная лампа».

«Принимаются прозаические и поэтические произведения на русском языке любого жанра на тему Благовещенск. Работа может быть посвящена как городу в целом, так и его отдельному району, улице, месту, памятнику, лавочке в сквере, дереву, человеку. Это может быть личное воспоминание, рассказ родителей, знакомых, соседей, случай из жизни», – рассказала в своем блоге председатель АРО РСП Галина Одинцова.

Целью конкурса является сохранение исторической памяти об образе Благовещенска, воспитание интереса и любви к родному городу, уважение к его истории, его жителям, а также привлечение людей разных поколений к воссозданию забытого прошлого через воспоминания жителей.

Участником литературного конкурса могут стать все желающие старше 16 лет, вне зависимости от места жительства, гражданства, национальности. Профессиональные ограничения для участников конкурса отсутствуют.

В текстах невозможны нецензурные ругательства, описание эротических сцен, сцен насилия, побуждения к межнациональной розни, суициду, описание наркотических средств и их воздействия.

Приём работ идет до 25 февраля 2019 года. Подробные условия конкурса тут.

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#конкурсы #культура

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