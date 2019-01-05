ЛДПР предлагает давать мужчинам оплачиваемый декретный отпуск

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект, который позволит мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. Эту инициативу политик направил и министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

«В данный момент мной прорабатывается законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, которым будет предусмотрена возможность предоставления 10-дневного отпуска для мужчин в случае рождении ребенка с сохранением заработной платы. Существующее законодательство слабо ориентировано на защиту прав мужчин-отцов, поэтому считаю необходимым усилить нормативную деятельность в данном направлении», – пишет Власов в письме Топилину (текст обращения находится в распоряжении РИА Новости).

Как пояснил депутат, в существующем трудовом законодательстве предусмотрены дополнительные привилегии для лиц с семейными обязанностями, однако для мужчин в случае рождении ребенка предусмотрено лишь до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы.

«Следует отметить тот факт, что в законодательство Европейского союза недавно были имплементированы подобные изменения. В связи с вышеизложенным, прошу вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации», – отметил Власов.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Европарламента, ЕП и Совет Евросоюза предварительно одобрили предложение Еврокомиссии ввести в странах-членах ЕС обязательный единовременный отпуск для отцов по уходу за новорожденными сроком не менее десяти рабочих дней.