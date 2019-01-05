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сегодня, 12:42 26

ЛДПР предлагает давать мужчинам оплачиваемый декретный отпуск

ЛДПР предлагает давать мужчинам оплачиваемый декретный отпуск
Фото: ru.depositphotos.com

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект, который позволит мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. Эту инициативу политик направил и министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

«В данный момент мной прорабатывается законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, которым будет предусмотрена возможность предоставления 10-дневного отпуска для мужчин в случае рождении ребенка с сохранением заработной платы. Существующее законодательство слабо ориентировано на защиту прав мужчин-отцов, поэтому считаю необходимым усилить нормативную деятельность в данном направлении», – пишет Власов в письме Топилину (текст обращения находится в распоряжении РИА Новости).

Как пояснил депутат, в существующем трудовом законодательстве предусмотрены дополнительные привилегии для лиц с семейными обязанностями, однако для мужчин в случае рождении ребенка предусмотрено лишь до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы.

«Следует отметить тот факт, что в законодательство Европейского союза недавно были имплементированы подобные изменения. В связи с вышеизложенным, прошу вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации», – отметил Власов.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Европарламента, ЕП и Совет Евросоюза предварительно одобрили предложение Еврокомиссии ввести в странах-членах ЕС обязательный единовременный отпуск для отцов по уходу за новорожденными сроком не менее десяти рабочих дней.

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#дети #российская власть

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    вот это очень правильно

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Братеев1

    вот это очень правильно



    Смешной такой!



  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    ты не мужик-тебе этого не понять

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Власов забеременел?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Вопрос: "А что не 140?"

    (70 до и 70 после)

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Можно подумать, элдэпэрасты мужыки! )))

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    вам ничего не нравится то что для народа-извращаетесь в словоблудии

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    ЛайКа

    Вопрос: "А что не 140?"

    (70 до и 70 после)



    До зачатия и после? )))



  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад

    Ещё один ГеЙРопеец выискался....

    Накой им 10 дней давать? На побухать? И так под окнами роддома разве что не на четвереньках "папаши" ползают с полными штанами радости в буквальном смысле.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    старый у тебя уже писюн не стоит-а всё туда же

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Oldlord







    А чобтаки и нет?!



    Поддерживаю! Будет мне кашеварить, тапки приносить... и зарплату получать!



    Я его за это любить сильно и на руках носить буду!



  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Братеев1

    старый у тебя уже писюн не стоит-а всё туда же



    А тебе-то какая печаль от этого? )))



  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Братеев1

    старый у тебя уже писюн не стоит-а всё туда же



    Проверял?

    ...

    Ой фууу (как представлю)

    А у вас?

    Или же только газ

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    ЛайКа

    А чобтаки и нет?!

    Поддерживаю! Будет мне кашеварить, тапки приносить... и зарплату получать!

    Я его за это любить сильно и на руках носить буду!



    Только за это? О_О



  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    Удобно, если в семье есть дети ,то пусть папа за ними присматривает, пока мама в больнице.

    С уважением

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Oldlord



    Только за это? О_О





    А что не так?



    Приходишь, дома крутиться не надо. Мужик довольный, полон сил (я ж все обязанности не спихну)



    Только мне б ещё такой отпуск, чтобы не отлучаться и вообще медовый месяц



  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    И как до этого детей растили? О_О

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Эх! Вот как надо рождаемость и приток на ДВ повышать!

    Даёшь всем по 140!

    Да, Oldlord?!

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    гусеница

    Удобно, если в семье есть дети ,то пусть папа за ними присматривает, пока мама в больнице. С уважением



    +++++ Особенно это ценно для тех, у кого нет рядом бабушки(бабушек)

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    гусеницаУдобно, если в семье есть дети ,то пусть папа за ними присматривает, пока мама в больнице.

    С уважением


    Удобно тем, кто на бюджете официально работает и их работу за время отсутствия может другой чел выполнить. Например, депутат, министр по развитию дв, бубернатор. Для всех других это просто декларация, бла бла. Не более.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    ЛайКа

    Эх! Вот как надо рождаемость и приток на ДВ повышать!

    Даёшь всем по 140!

    Да, Oldlord?!



    Правильно!



    За рождение каждого ребёнка отцу давать по 140 оплачиваемых дней ежегодно до достижения детьми 18-ти лет.



    А в случае очного обучения в ВУЗе, то до окончания учёбы!



  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Oldlord

    А в случае очного обучения в ВУЗе, то до окончания учёбы!



    Я за женщин ещё там писала

    А как же армия? Цельный год выкинули!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    ЛайКа

    Oldlord

    А в случае очного обучения в ВУЗе, то до окончания учёбы!



    Я за женщин ещё там писала

    А как же армия? Цельный год выкинули!



    В армии дети под присмотром.



  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    правильная и своевременная инициатива от ЛДПР!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Oldlord



    В армии дети под присмотром.





    Логично



  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    Братеев1

    правильная и своевременная инициатива от ЛДПР!



    Главное, что СВОЕВРЕМЕННАЯ!!! дел то больше не осталось в стране.

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