Россиян избавят от «поверочного рабства» по приборам учета

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал о планах освободить население от обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов. Эти обязанности будут переложены на поставщиков или энергетические компании.

«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены», – сообщил он.

«Поэтому вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство"», – сказал господин Абрамов. Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, – обеспечение доступа к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании.

С 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах возлагаются на гарантирующих поставщиков, а для остальных потребителей — на электросетевые компании. Расходы на приобретение, установку, замену приборов учета и другого необходимого оборудования будут включены в тарифы гарантирующих поставщиков и электросетевых компаний, сообщает «Коммерсант».