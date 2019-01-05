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Россиян избавят от «поверочного рабства» по приборам учета

Россиян избавят от «поверочного рабства» по приборам учета
Фото: www.amur.info

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал о планах освободить население от обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов. Эти обязанности будут переложены на поставщиков или энергетические компании.

«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены», – сообщил он.

«Поэтому вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство"», – сказал господин Абрамов. Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, – обеспечение доступа к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании.

С 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах возлагаются на гарантирующих поставщиков, а для остальных потребителей — на электросетевые компании. Расходы на приобретение, установку, замену приборов учета и другого необходимого оборудования будут включены в тарифы гарантирующих поставщиков и электросетевых компаний, сообщает «Коммерсант».

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Комментарии
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  • тт

    тт
    2 часа назад

    Что-то хрен редьки не слаще. Ещё один повод завысить тарифы?

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    А какого хрена я вообще не понятных людей в квартиру пускать должна? Пусть что-то думают о снятии показаний без доступа в квартиру, как это сделали с электроэнергией

  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад

    Опять тарифы вырастут - для того. чтобы ресурсоснабжеающие организации снимали показания счётчиков ежемесячно - им придется штат контролеров-инспекторов раздувать.

    А вообще - да пусть приходят с паспортом и удостоверением - только вечером после работы после предварительного согласования времени по телефону или в письменном виде.

    А то времена ноне лихие - мало ли кто там по подъездам шляется.

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    все законы через пятую точку в госдуме проходят. Почему регулярно ставят опыты на населении, приживется закон или нет? Почему не взвешивают все минусы и плюсы прежде чем принять? За что им платят офигенные зарплаты? За то, чтобы регулярно вносить поправки в недодуманные проекты? Почему им раньше эта мысль не пришла? Ведь все логично изначально - весы, действительно. не забота покупателя. однако и тут нужно учесть один момент - покупатель имеет право контролировать продавца, то есть вызывать независимых оценщиков работы счетчиков, чтобы не крутило в пользу поставщиков.

  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад

    Алёна Валентиновна

    А какого хрена я вообще не понятных людей в квартиру пускать должна? Пусть что-то думают о снятии показаний без доступа в квартиру, как это сделали с электроэнергией



    Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354

    34. Потребитель обязан:

    е) допускать представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с исполнителем в порядке, указанном в пункте 85 настоящих Правил, время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время;

    ж) допускать исполнителя в занимаемое жилое или нежилое помещение для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное в порядке, указанном в пункте 85 настоящих Правил, время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев;

  • meneJer

    meneJer
    2 часа назад

    народ вообще за баранов держат...

    уделить минуту своего времени раз в месяц это рабство? жизнь в 2019году это тогда что??

    Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, – обеспечение доступа к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании.

    Россияне вас ни от чего не избавят...только обяжут обеспечить свободный доступ в свою квартиру))))

    01.01.2020 не забудьте магниты снять и иголки со счетчиков вытащить

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