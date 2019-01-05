В Мосгордуме решили, что участник от России на «Евровидении» будет петь на русском языке

Исполнители, представляющие Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», должны петь песни только на русском языке. Об этом заявил в интервью председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Так чиновники поддерживают инициативу музыканта Юрия Лозы, раскритиковавшего традицию отправлять на конкурс представителей с песнями на английском языке.

«Нужно больше продвигать свою культуру, которая сегодня у нас существует. И, конечно, я тоже считаю, что нужно продвигать тех певцов, которые у нас пользуются народной популярностью. Я тоже за то, чтобы пели на русском», – заявил Герасимов.

Вместе с тем депутат подчеркнул необходимость учитывать условия каждого конкретного конкурса, где правилами может быть запрещено петь песни на каких-либо языках, кроме английского, сообщают «Известия».

17 января зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов призвал не выбирать иностранцев в качестве участников «Евровидения» от России.

В декабре сообщалось, что от России на «Евровидение» могут поехать Ольга Бузова, Сергей Шнуров, Баста, Элджей или другие. В начале января стало известно, что подготовкой к конкурсу занимается команда Филиппа Киркорова и на конкурс едет Сергей Лазарев, чтобы взять реванш. Однако слухи не подтвердились. 31 января, когда должны были озвучить претендента на «Евровидение 2019», стало известно, что кроме Лазарева на конкурс может поехать ученица Пугачевой, Виктория Черенцова.

В 2019 году конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. О том, кто поедет от России, до сих пор неизвестно, хотя ранее сообщалось, что имя участника назовут в конце января. Позже участника пообещали назвать 1 февраля, но этого тоже не произошло.