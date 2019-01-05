Для детских поликлиник Благовещенска купят оборудование на 126 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба областного правительства

В 2019 году потратят 126 миллионов рублей на закупку оборудования для детских поликлиник Благовещенска и областной детской поликлиники. Средства предусмотрены в рамках реализации целевой программы Министерства здравоохранения РФ «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций».

«Успешность работы любого медицинского учреждения зависит от многих факторов. Здесь важны и умения врача, который должен обладать высокой профессиональной квалификацией, и слаженное взаимодействие персонала друг с другом, и находящееся на современном уровне техническое оснащение. Сегодня нередко эффективность лечения во многом зависит от новизны медицинского оборудования: чем лучше уровень технического оснащения медучереждений, тем качественней услуги могут оказать поликлиники детям области. В 2019 году планируется закупить 72 единицы тяжелого оборудования для детских поликлиник Приамурья», – отметил глава региона Василий Орлов.

В рамках этой же программы в 2018 году для детских поликлиник Амурской области было закуплено медицинское оборудование и проведен капитальный ремонт более чем на 124 миллиона рублей, из них более 106 миллионов привлечено из резервного фонда правительства РФ, из областного бюджета – около 19 миллионов.

На эти средства закуплено 11 ультразвуковых диагностических аппаратов для детских поликлинических отделений в Благовещенске, для Белогорской, Зейской, Тындинской, Свободненской и Райчихинской больниц; три рентгеновских диагностических цифровых аппарата для рентгенографии для детских поликлинических отделений десткой городской клинической больницы Благовещенска, Белогорска и Райчихинска; одна цифровая широкоугольная ретинальная камера для детского поликлинического отделения детской городской клинической больницы.

Кроме того, в 2018 году за счет средств областного бюджета закуплено 42 единицы медицинского оборудования и проведен капитальный ремонт в 4-й детской поликлинике Благовещенска, сообщает пресс-служба областного правительства.

«При выборе облицовочных материалов мы исходили не только из соображений гигиены и безопасности, учитывался еще и эстетический аспект – нам хочется, чтобы маленьким пациентам, которые часто испытывают стресс, приходя к врачу, здесь было уютно и приятно находиться», – отметила главный врач детской городской клинической больницы Ирина Молчанова.