Россияне, вступившие в частные пенсионные фонды, получат пенсию по старым правилам

Граждане, попавшие под повышение возраста пенсий, смогут получать ее негосударственную часть по старым правилам — с 55 лет женщины и с 60 мужчины. Пока речь идет о договорах, заключенных до 31 декабря 2018 года.

Это следует из письме Минтруда в адрес Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). В Минтруде заявили, что изучают возможность распространить практику и на новые соглашения. Сейчас в России негосударственную пенсию формируют 4,6 миллиона человек, половина из них делает это без помощи работодателя.

Разъяснить ситуацию с клиентами в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) ведомство просили члены НАПФ. Частные фонды для назначения личной пенсии должны подтверждать наличие у гражданина оснований для этого в ПФР. Теперь возраст начала выплат личных и государственных средств может не совпасть.

В Минтруде подчеркнули, что повышение пенсионного возраста не должно касаться ранее заключенных с НПФ договоров.

В рамках НПО на пенсию копят 4,6 миллиона россиян, общий объем их средств на конец 2018 года оценивался в 800 миллиардов рублей, отметил заместитель генерального директора НПФ «Благосостояние» по стратегическому развитию Иван Волков. В эту цифру не входят те, кто уже вышел на заслуженный отдых и получает выплаты. Как пояснил Иван Волков, из этих 4,6 миллиона граждан 40 % имеют индивидуальные договоры и копят на пенсию сами, без софинансирования третьей стороны, например, работодателя. Остальные — участники корпоративных пенсионных программ.

По данным ЦБ на конец III квартала 2018 года, негосударственную пенсию получали 1,5 миллиона граждан. За три квартала прошлого года НПФ перечислили им 45,8 миллиарда рублей. За девять месяцев это в среднем 30 тысяч рублей на одного застрахованного, или 3,3 тысячи рублей в месяц.

Проблема теперь заключается в том, что у участников корпоративных пенсионных программ могут оказаться разные сроки выхода на пенсию, полагает президент НАПФ Константин Угрюмов. Клиенты, присоединившиеся к программе в текущем году, получат право на выплаты лишь в 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев считает, что теоретически по соглашению с фондом клиент может прописать любой возраст назначения выплат, однако в большинстве случаев речь идет об общеустановленном по всей стране сроке выхода на заслуженный отдых. Если для новых договоров о негосударственных пенсионном обеспечении сохранят 55 и 60 лет, интерес россиян к такому продукту может вырасти, считает Павел Самиев.

В Минтруде изучают возможность назначения негосударственных пенсий по старым основаниям для договоров, заключенным и после 1 января 2019 года. Ведомство запросило позицию Минфина, Минэкономразвития и Банка России, чтобы оценить социально-экономические последствия такого шага. В ЦБ отметили, что по новым пенсионным договорам возраст назначения выплат будет постепенно расти, и не прокомментировали инициативу зафиксировать старый возраст для соглашений, заключенных после 1 января, сообщают «Известия».