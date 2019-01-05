Стало известно, почему Цеповяза перевели из амурской колонии в СИЗО Хабаровска

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Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

«Цеповяз был переведен в январе из колонии в СИЗО Хабаровска, поскольку именно в Хабаровске находятся следователи центрального аппарата СК, расследующие уголовное дело о превышении полномочий в колонии, возбужденное после публикации в фотографий о жизни Цеповяза в колонии», – сообщил источник агентства.

Он пояснил, что Уголовно-исполнительный кодекс РФ позволяет переводить осужденного из исправительной колонии в СИЗО по поручению следователя для проведения следственных действий как с подозреваемым или свидетелем.

«Цеповяз переведен из колонии в СИЗО сроком на два месяца», – рассказал источник, отметив, что при необходимости срок в СИЗО может быть продлен. При этом в интересах следствия он не стал уточнять процессуальный статус Цеповяза по делу о нарушениях в амурской колонии.

Как сообщало Амур.инфо, в работе сотрудников исправительной колонии № 3 УФСИН России по Амурской области, в которой заключенный отбывает наказание, были найдены нарушения – они позволяли ему есть крабов, красную икру, жарить шашлыки и вести Инстаграм. В отношении администрации колонии возбуждены уголовные дела.

На счету Вячеслава Цеповяза более 12 преступлений в составе банды Цапков в Краснодарском крае. Он осужден почти на 20 лет.