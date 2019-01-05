Стало известно, почему Цеповяза перевели из амурской колонии в СИЗО Хабаровска
Осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз переведен из исправительной колонии № 3 УФСИН по Амурской области в СИЗО Хабаровска. С ним проведут следственные действия в рамках расследуемого центральным аппаратом СК уголовного дела о превышении полномочий в амурской колонии, где он отбывает срок.
Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
«Цеповяз был переведен в январе из колонии в СИЗО Хабаровска, поскольку именно в Хабаровске находятся следователи центрального аппарата СК, расследующие уголовное дело о превышении полномочий в колонии, возбужденное после публикации в фотографий о жизни Цеповяза в колонии», – сообщил источник агентства.
Он пояснил, что Уголовно-исполнительный кодекс РФ позволяет переводить осужденного из исправительной колонии в СИЗО по поручению следователя для проведения следственных действий как с подозреваемым или свидетелем.
«Цеповяз переведен из колонии в СИЗО сроком на два месяца», – рассказал источник, отметив, что при необходимости срок в СИЗО может быть продлен. При этом в интересах следствия он не стал уточнять процессуальный статус Цеповяза по делу о нарушениях в амурской колонии.
Как сообщало Амур.инфо, в работе сотрудников исправительной колонии № 3 УФСИН России по Амурской области, в которой заключенный отбывает наказание, были найдены нарушения – они позволяли ему есть крабов, красную икру, жарить шашлыки и вести Инстаграм. В отношении администрации колонии возбуждены уголовные дела.
На счету Вячеслава Цеповяза более 12 преступлений в составе банды Цапков в Краснодарском крае. Он осужден почти на 20 лет.
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