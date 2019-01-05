Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5февраля
Предыдущая новость
сегодня, 11:27 0

Стало известно, почему Цеповяза перевели из амурской колонии в СИЗО Хабаровска

Стало известно, почему Цеповяза перевели из амурской колонии в СИЗО Хабаровска
Фото: кадр youtube.com

Осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз переведен из исправительной колонии № 3 УФСИН по Амурской области в СИЗО Хабаровска. С ним проведут следственные действия в рамках расследуемого центральным аппаратом СК уголовного дела о превышении полномочий в амурской колонии, где он отбывает срок.

Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

«Цеповяз был переведен в январе из колонии в СИЗО Хабаровска, поскольку именно в Хабаровске находятся следователи центрального аппарата СК, расследующие уголовное дело о превышении полномочий в колонии, возбужденное после публикации в фотографий о жизни Цеповяза в колонии», – сообщил источник агентства.

Он пояснил, что Уголовно-исполнительный кодекс РФ позволяет переводить осужденного из исправительной колонии в СИЗО по поручению следователя для проведения следственных действий как с подозреваемым или свидетелем.

«Цеповяз переведен из колонии в СИЗО сроком на два месяца», – рассказал источник, отметив, что при необходимости срок в СИЗО может быть продлен. При этом в интересах следствия он не стал уточнять процессуальный статус Цеповяза по делу о нарушениях в амурской колонии.

Как сообщало Амур.инфо, в работе сотрудников исправительной колонии № 3 УФСИН России по Амурской области, в которой заключенный отбывает наказание, были найдены нарушения – они позволяли ему есть крабов, красную икру, жарить шашлыки и вести Инстаграм. В отношении администрации колонии возбуждены уголовные дела.

На счету Вячеслава Цеповяза более 12 преступлений в составе банды Цапков в Краснодарском крае. Он осужден почти на 20 лет.

Просмотров всего: 217

#закон #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске поздно вечером случился пожар в гаражном массиве
Происшествия

В благовещенские дома вернулась вода
Происшествия

Житель Хабаровского края попался на попытке продать шкуру тигра
Происшествия 4

Тяжелая травма и суд: в Благовещенске повздорили дворники
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь