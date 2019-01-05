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В Благовещенске поздно вечером случился пожар в гаражном массиве

В Благовещенске поздно вечером случился пожар в гаражном массиве
Фото: ptzgovorit.ru

4 февраля в 22:31 благовещенские пожарные выезжали в район улицы Трудовой, где в гаражном массиве загорелись гаражи. На момент прибытия боевых расчетов один из гаражей был объят огнем, пламя угрожало соседним строениям.

В 22:44 открытое горение было ликвидировано. В результате пламя повредило кровлю одного гаража по всей площади, и кровли трех гаражей на общей площади около 12 квадратных метров, все четыре гаража закопчены по всей площади. Пожарные спасли из огня легковой автомобиль.

В тушении были задействованы боевые расчеты пожарно-спасательных частей № 12, № 1 города Благовещенска, шесть человек, три единицы специализированной техники, спасатели дежурной смены Амурского филиала ДВРПСО. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия

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