В благовещенские дома вернулась вода

Коммунальщики Благовещенска ликвидировали порыв, который образовался в воскресенье, 3 февраля, по улице Калинина. Авария была устранена в понедельник вечером, 4 февраля, около 19 часов. Жильцам дома по адресу: улица Калинина, 127, дали воду.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», порыв возник в выходные. У жильцов многоквартирного дома более суток не было ни горячей, ни холодной воды. Для горожан организовали подвоз воды. Жители отмечают, что ремонт водовода у них происходит несколько зим подряд.

Кроме того, ночью без водоснабжения оказались сразу девять пятиэтажных домов в Моховой Пади, в районе птицефабрики. Жители предполагали, что ночью перемерз водовод. В АКС сообщили, что около 10 часов утра трубы отогрели, и подачу воды возобновили.