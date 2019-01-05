Житель Хабаровского края попался на попытке продать шкуру тигра

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Дело направлено в мировой суд. Житель хабаровского поселка пытался продать шкуру амурского тигра. Это особо ценное животное занесено в Красную книгу РФ и охраняется законом.

По версии следствия, осенью 2018 года сотрудникам УФСБ поступила информация о том, что житель поселка Мухен района имени Лазо пытается продать шкуру и части амурского тигра. Под видом покупателя выступил один из сотрудников. Все переговоры велись под контролем оперативных служб.

10 ноября состоялась сделка, в ходе которой подозреваемый продал шкуру и части амурского тигра, получив за это 650 тысяч рублей. После этого продавца задержали. В ходе следствия мужчина дал признательные показания, раскаялся и признал факт продажи незаконного товара. По его словам, он нашел шкуру и части хищника в тайге, упакованные в мешки, но зверя сам не убивал.

Следователь по заявлению подозреваемого направил в мировой суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю.