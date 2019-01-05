В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp ввел дополнительную систему защиты для пользователей Apple. Приложение выпустило версию для IOS, которая позволит пользователям разблокировать мессенджер с помощью Touch ID или Face ID.

После обновления WhatsApp посторонний человек не сможет зайти в чужое приложение, даже если получит доступ к смартфону.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, нужно обновить приложение и зайти в настройки, выбрать учетную запись и конфиденциальность, а после включить блокировку экрана.

Систему защиты можно подключать и отключать по своему усмотрению. WhatsApp будет блокировать приложение в зависимости от выбора пользователя: сразу после выхода из мессенджера, через минуту, 15 минут или по прошествии часа, сообщает РИА Новости.