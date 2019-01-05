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сегодня, 10:39 9

В Госдуме предложили бесплатно раздавать просроченные продукты нуждающимся

В Госдуме предложили бесплатно раздавать просроченные продукты нуждающимся
Фото: ru.depositphotos.com

При магазинах нужно открывать специальные отделы с бесплатными продуктами, у которых истекает срок годности. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Он отметил, что готов сформулировать свое предложение в отдельном законопроекте. «В стране, которая пережила войну и блокаду, кощунственно просто выбрасывать не проданные продукты на помойки», – отметил депутат. Он уточнил, что практика раздавать безвозмездно продукты существует во всем мире.

«Что мешает нашим торговым сетям устраивать аналогичные акции? Создать специальные отделы, куда передавать продукты хотя бы за день до истечения сроки годности. Понятно, что магазины пытаются до последнего всё распродать, скидки делают. Но даже со скидками люди не раскупают, и продукты отправляются на свалки», – добавляет Вострецов.

По словам депутата, если торговые сети будут постоянно устраивать социальные акции, то нужно их поощрять. «Такие торговые компании надо поддерживать и предоставлять им налоговые льготы. Но это обязательно должна быть не разовая акция, а постоянная», – отметил он.

Для самих же торговых сетей раздача бесплатных товаров может стать мощной социальной рекламой, сообщает «Российская газета».

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#российская власть #торговля

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    Можно пойти ЕЩЁ ДАЛЬШЕ и Продукты, у которых осталось день до истечения срока годности, продукты изымаемые Таможней - всё это отправлять в столовки при Белах домах.

    ПУСТЬ ДЕПУТАТЫ,КОТОРЫЕ ЭТО ПРЕДЛАГАЮТ - САМИ ДЕРЬМО ПРОСРОЧЕНОЕ ЖРУТ.

    Ещё предложите объедки со своих пьянок-гулянок-корпоративов в дома на соц. обеспечении отправлять чёб не голодали.

    ПОЗОРНИКИ!!!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад



    С таким предложением выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.



    Предлагаю тестировать просроченные продукты на члене комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергее Вострецове. Испытания транслировать в эфире заседания Государственной Думы на общефедеральных каналах. Например в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».

  • жыгули

    жыгули
    57 минут назад

    замечательные люди в этой думе

  • ФилВер

    ФилВер
    40 минут назад

    Какой ужас(( К чему мы пришли

  • холостяк

    холостяк
    28 минут назад

    Вы что в своем уме? Кто на такое решиться? Проще ценники с числом переклеить, чем магазины будут продукты бесплатно раздавать. А вообще хорошая идея, завтра грузовик пригоню к супермаркету, наберу просрочки и на рынке продам. Я за проект. Пошел на рынке место выкупать, пока конкуренты не набежали.

  • Sah

    Sah
    26 минут назад



    Что мешает нашим торговым сетям устраивать аналогичные акции?



    Роспотребнадзор

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад

    Зарплату госдуровцам выдавать просроченными продуктами!

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    14 минут назад

    То есть Россия теперь будет не только крупнейшим ядерным могильником, но и крупнейшим потребителем просрочки.

  • гусеница

    гусеница
    13 минут назад

    OldlordЗарплату госдуровцам выдавать просроченными продуктами!


    ++++++++

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