В Госдуме предложили бесплатно раздавать просроченные продукты нуждающимся

При магазинах нужно открывать специальные отделы с бесплатными продуктами, у которых истекает срок годности. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Он отметил, что готов сформулировать свое предложение в отдельном законопроекте. «В стране, которая пережила войну и блокаду, кощунственно просто выбрасывать не проданные продукты на помойки», – отметил депутат. Он уточнил, что практика раздавать безвозмездно продукты существует во всем мире.

«Что мешает нашим торговым сетям устраивать аналогичные акции? Создать специальные отделы, куда передавать продукты хотя бы за день до истечения сроки годности. Понятно, что магазины пытаются до последнего всё распродать, скидки делают. Но даже со скидками люди не раскупают, и продукты отправляются на свалки», – добавляет Вострецов.

По словам депутата, если торговые сети будут постоянно устраивать социальные акции, то нужно их поощрять. «Такие торговые компании надо поддерживать и предоставлять им налоговые льготы. Но это обязательно должна быть не разовая акция, а постоянная», – отметил он.

Для самих же торговых сетей раздача бесплатных товаров может стать мощной социальной рекламой, сообщает «Российская газета».