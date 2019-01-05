«Уральские авиалинии» будут меньше кормить пассажиров
Авиакомпания «Уральские авиалинии» сократила рацион питания на рейсах до конца зимнего сезона. Это сделано, чтобы не повышать цены на авиабилеты, сообщила РИА Новости представитель авиаперевозчика.
«На срок с 1 февраля до 31 марта авиакомпания "Уральские авиалинии" вносит изменения в рационы питания для пассажиров. Эта мера временная и будет действовать до окончания зимней навигации. Она предпринята с целью оптимизации расходов авиакомпании и для того, чтобы избежать повышения цен на билеты», – сказала собеседница агентства.
Она добавила, что по итогам 2018 года цены на керосин выросли на 30 %, а услуги аэропортов – на 20 %. «Эти факторы оказывают негативное влияние на общую стоимость билета. Мы стараемся минимизировать повышение цен», – подчеркнула представитель авиакомпании.
По ее словам, в этот период на рейсах продолжительностью менее двух часов питания не будет. На рейсах от двух до четырех часов горячее питание заменят на холодное, а на рейсах свыше четырех часов у пассажиров не будет возможности выбора блюд – только один рацион.
Согласно расписанию на сайте благовещенского аэропорта, «Уральские авиалинии» летают ежедневно по маршруту Благовещенск – Екатеринбург – Москва и в обратном направлении.
Просмотров всего: 643