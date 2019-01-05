«Уральские авиалинии» будут меньше кормить пассажиров

«На срок с 1 февраля до 31 марта авиакомпания "Уральские авиалинии" вносит изменения в рационы питания для пассажиров. Эта мера временная и будет действовать до окончания зимней навигации. Она предпринята с целью оптимизации расходов авиакомпании и для того, чтобы избежать повышения цен на билеты», – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по итогам 2018 года цены на керосин выросли на 30 %, а услуги аэропортов – на 20 %. «Эти факторы оказывают негативное влияние на общую стоимость билета. Мы стараемся минимизировать повышение цен», – подчеркнула представитель авиакомпании.

По ее словам, в этот период на рейсах продолжительностью менее двух часов питания не будет. На рейсах от двух до четырех часов горячее питание заменят на холодное, а на рейсах свыше четырех часов у пассажиров не будет возможности выбора блюд – только один рацион.

Согласно расписанию на сайте благовещенского аэропорта, «Уральские авиалинии» летают ежедневно по маршруту Благовещенск – Екатеринбург – Москва и в обратном направлении.