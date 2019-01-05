Девушка случайно узнала, что новый парень спас ей жизнь 11 лет назад
Лин Сяо Фэн, живущая на Тайване, случайно узнала, что ее парень спас ей жизнь после страшной аварии. Его кровь переливали ей, но об этом они узнали только спустя много лет.
В 2008 году, задолго до знакомства со молодым человеком, Лин попала в аварию, после которой проходила сложное лечение, и ей несколько раз делали переливание крови. В 2016 году Лин встретила молодого человека, и у них закрутился роман. Однажды она рассказала ему о том, что когда-то попала в ДТП и могла погибнуть. Парень отметил, что в 2008 году активно сдавал кровь и пошутил, что это он мог бы спасти ей жизнь.
Лин после этого разговора долго не могла найти себе места и спустя два года, когда он попала в ту больницу, где проходило ее восстановление после аварии, она нашла врача и спросила у него, чья кровь течет в ее венах. Девушка очень удивилась, когда увидела в своей карте имя одного из доноров крови. Им оказался ее молодой человек Лиан Жи Чень.
«Сдавать кровь – очень важно. Так вы можете спасти свою будущую жену!» – написал Лиан Жи Чень в микроблоге.
Молодой человек уверен, что между ними есть телепатическая связь, и именно из-за общей крови они с Лин так прекрасно понимают друг друга, сообщает Life.ru.
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