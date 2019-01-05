Тяжелая травма и суд: в Благовещенске повздорили дворники

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В Благовещенске поссорились два дворника. Конфликт перерос в скандал, итогом которого стало лишение свободы для одного и тяжелая травма для другого.

Благовещенский городской суд осудил 51-летнего жителя Благовещенска. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

Осенью 2017 года к осужденному, работавшему в то время дворником, вечером пришел коллега. В ходе разговора между мужчинами произошел конфликт. Знакомый стал размахивать руками перед лицом осужденного и нецензурно выражаться в его адрес. Подобные действия разозлили мужчину, и он умышленно с силой ударил товарища кулаком в живот, причинив закрытую тупую травму живота с разрывом селезенки, чем причинил тяжкий вред здоровью.

На суде обвиняемый вину в совершении преступления не признал, в содеянном не раскаялся. Суд учел обстоятельства по делу и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Амурской области.