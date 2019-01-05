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сегодня, 10:04 4

Тяжелая травма и суд: в Благовещенске повздорили дворники

Тяжелая травма и суд: в Благовещенске повздорили дворники
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске поссорились два дворника. Конфликт перерос в скандал, итогом которого стало лишение свободы для одного и тяжелая травма для другого.

Благовещенский городской суд осудил 51-летнего жителя Благовещенска. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

Осенью 2017 года к осужденному, работавшему в то время дворником, вечером пришел коллега. В ходе разговора между мужчинами произошел конфликт. Знакомый стал размахивать руками перед лицом осужденного и нецензурно выражаться в его адрес. Подобные действия разозлили мужчину, и он умышленно с силой ударил товарища кулаком в живот, причинив закрытую тупую травму живота с разрывом селезенки, чем причинил тяжкий вред здоровью.

На суде обвиняемый вину в совершении преступления не признал, в содеянном не раскаялся. Суд учел обстоятельства по делу и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • маузер

    маузер
    1 час назад

    так вот куда нифашев пропал).

  • OT

    OT
    29 минут назад

    А почему вина пострадавшего списана на счёт осужденого? Непонятно. Если ты пришёл в гости какого черта прововокатором предстал?

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад



    ~~причинив закрытую тупую травму живота с разрывом селезенки



    А может он уже с разрывом к нему пришёл?

    Свободу Юрию Деточкину Сергею Нифашеву!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 минуты назад

    Лучше бы дальше оставили улицу мести

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