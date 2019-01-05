Система хронометража установлена в большом бассейне ФОК Белогорска

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Современное оборудование по регистрации и учету результатов плавания установлено в ФОК имени Героя России Сергея Солнечникова. Система хронометража позволит автоматически учитывать результаты пловцов, передавать данные на компьютер и в режиме реального времени отображать их на табло, установленное в большом бассейне.

«Автоматическая система электронного хронометража будет показывать точные результаты вплоть до миллисекунд, что позволит избежать спорных моментов, – рассказала заместитель директора ФОКа Ольга Козьмина. – Хронометр запускает стартовый пистолет. Старт фиксируется моментом отрыва пловца от стартовой тумбы, а результат – по касанию финишной панели. Такие панели установлены на каждой дорожке, они оснащены системой контроля ложных срабатываний. Они, кстати, не требуют обслуживания, так как контакты имеют золотое покрытие. Таким образом, как только спортсмен пришел к финишу и коснулся щита, раздается звуковой сигнал: не нужно будет засекать время, делать выписки. Система к тому же позволяет сформировать стартовый и итоговый протоколы соревнований с автоматическим подсчетом полученных разрядов и очков, а также вывести протоколы на печать».

Подобная система хронометража ALT-timig с выводом на большой экран единственная в Амурской области.